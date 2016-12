Sí se votó Reforma Energética; pero “gasolinazo” es por Reforma Fiscal, y dijimos “no”: PAN BCS

“El problema de los gasolinazos no son tanto por la Reforma Energética, son más bien la Reforma Fiscal, la reforma hacendaria, en la que ahí, más bien, fue el PRD el que votó junto con el presidente Peña Nieto", aseveró el dirigente estatal del PAN en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar, declaró que el “gasolinazo”, a partir de enero del 2017, no tiene nada que ver con la Reforma Energética, la cual “sí” votaron a favor los senadores panistas en su momento; más bien, se debe a la Reforma Fiscal, pues la mayor parte del incremento son impuestos, aseguró, y en ésta, los legisladores albiazules dijeron “no”.

“De entrada, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación, a mí no me parece que el problema de los gasolinazos, del precio de la gasolina tengan que ver con la Reforma Energética, tiene que ver en la medida de que no fue aprobada a tiempo, en la medida en que llega tardía por la mezquindad del PRI, nosotros estábamos verdaderamente convencidos de que se requería, pero que, además, hacía mucho tiempo se tenía que dar la reforma.

“El problema de los gasolinazos no son tanto por la Reforma Energética, son más bien la Reforma Fiscal, la reforma hacendaria, en la que ahí, más bien, fue el PRD el que votó junto con el presidente Peña Nieto. La fórmula de la gasolina, una gran parte, casi la mitad, corresponde a impuestos, sobre todo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y también una parte importante, es por el IVA, son impuestos que se van al Gobierno Federal […] el problema no es la Reforma Energética, el problema es la Reforma Fiscal, y ahí, el PAN no votó a favor de la misma”, aseveró el dirigente estatal.

Mares Aguilar sentenció que está en las manos del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto, el disminuir el costo de la gasolina, pues, aseguró que sí hay manera de que ésta cueste menos, y esto tiene que ver con el tema de los impuestos; asimismo, dijo estar de acuerdo en que el combustible tenga precios competitivos en el mercado internacional.

“Estaría en las facultades del propio gobierno el hacer propuestas para que disminuyeran estos impuestos, entonces, sí hay manera de que la gasolina cueste menos, cómo, reduciendo la parte tributaria; yo sí creo que es positivo que, eventualmente, la gasolina tenga precios competitivos internacionales, sin embargo, lo que nos pega es la parte tributaria”.

En este mismo sentido, agregó: “Se tiene que tomar medidas, insisto, hay que revisar la parte tributaria de la fórmula que fija el precio de la gasolina; y, por otro lado, el Gobierno Federal tiene que tomar las medidas necesarias para que no se de una escalada de precios a partir del incremento de la gasolina, que es lo que normalmente sucede”.

Sobre un posible llamado al Gobierno Federal y a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por parte del PAN, tanto en Baja California Sur como en otras entidades donde estén gobernando, Mares Aguilar dijo que sí podría estarse realizando de manera eventual.

“Sí, yo creo que, eventualmente, podría hacerse un llamado, pero me parece que el llamado debe de hacerse al Gobierno Federal y a los legisladores, particularmente a los del PRI, que son mayoría en la Cámara de Diputados, y que son los que nos han asestado estos duros golpes.

“Francamente no sé qué hayan platicado, cuál sea su postura, pero nosotros como partido lo estamos haciendo, y nuestros legisladores federales seguirán insistiendo en esa parte”, finalizó.