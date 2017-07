Por tema administrativo, paran temporalmente construcción de planta potabilizadora en Chametla

García González explicó que la pausa en la construcción se debe a que se están haciendo modificaciones en el tema de las aportaciones de recursos, pues originalmente era 100 % Federal, pero ahora se pide que los Gobiernos Estatales y Municipales participenv

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) La Paz, Héctor García González, informó que la construcción de la Planta Potabilizadora para eliminar el arsénico del agua que llega a El Centenario y Chametla está detenida por asuntos administrativos, pero aseguró que no está en riesgo su conclusión, además de los recursos disponibles para ésta.

“Ahorita, el tema es un tema administrativo simplemente, pero la voluntad y los recursos van a estar seguros y están disponibles para que esta obra se reactive a la brevedad, se pueda concluir, y, sobre todo, el objetivo principal es la puesta en marcha para que esta agua que se suministrando a El Centenario y Chametla tenga las mejores condiciones.

“Esta obra es un hecho, esta obra no está en riesgo, simplemente en el trayecto de la ejecución hubo una simple modificación en el tema de las aportaciones […] hay que reconocer que la obra se detuvo, pero está a punto de reactivarse a través de la Comisión Estatal del Agua, que es la dependencia ejecutora”.

García González explicó que la pausa en la construcción se debe a que se están haciendo modificaciones en el tema de las aportaciones de recursos, pues originalmente era 100 % Federal, pero ahora se pide que los Gobiernos Estatales y Municipales participen.

“Cabe aclarar que esta es una obra con recurso federal, así se concibió al inicio, son 22 millones de pesos, donde la Comisión Nacional del Agua iba a financiar toda esta obra. Se llegó a un 50 % de avance, el resto está ahora modificándose la participación de las dependencias, se nos pide ahora que el Estado participe también y que el Ayuntamiento, a través del Organismo Operador haga lo propio”.

Finalmente, el Director de Oomsapas La Paz dijo que el lugar para la construcción de la planta está acreditado, esto ante los señalamientos de que existía otro dueño, aclarando que, de no haber sido así, nunca se hubiera iniciado el proyecto.

“Si no hay una acreditación de la propiedad, la obra simplemente no hubiera arrancado, aquí se trata de recursos, de darle un ordenamiento administrativo al resto del recurso, y la voluntad la he sentido muy buena por parte de Conagua y de la Comisión Estatal del Agua”.