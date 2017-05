Tras problemas internos, alcalde de La Paz asegura que no hay crisis en el Ayuntamiento

“Es un tema que yo ya no quisiera comentar, yo doblé esa página, se nombró otra gente, fue un mandato de Cabildo, yo le aprecio al exsecretario su trabajo que dedicó aquí, y pues, finalmente los ciclos se cumplen, uno como funcionario sabe el día que entra, mas no el día en que vas", dijo el alcalde de La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras las diversas situaciones que se dieron en los últimos días al interior de la administración municipal – como la destitución del ahora exsecretario general – el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, aseguró que no hay crisis interna en el Ayuntamiento; al contrario, dijo que sería el caso si no se pudiera dar los servicios básicos como el agua, luz, recolección de basura.

“Fue un problema interno, se manejó que era un problema de crisis, era un problema de un asunto interno que se dio; crisis le llamaría yo el que no hubiéramos podido pagarle la quincena a los trabajadores, que no tuviéramos servicios públicos, que no tuviéramos agua, que no tuviéramos recolección de basura, que tuviéramos oscura la ciudad, eso sí sería crisis, lo demás es un tema de sustitución de funcionario, y que sí, sí causa un malestar al interior porque, al no haber funcionarios que estén al 100 % es un tema que lo tenemos que resolver.

“No, por supuesto que no, ya ahorita con la nueva dirección que se tomó, tanto en la Oficialía Mayor, como en la Secretaría General, creo que todos los compañeros directores, en las dos reuniones que he tenido posterior, se han sumado al 100 %, y todos tienen el entendido de que hay que cumplir con todos los programas que tenemos de aquí a diciembre”, explicó el primer edil.

Sobre lo que pasó con Isidro Ibarra Morales, quien fue destituido como secretario general, el munícipe paceño expresó que él “ya dobló la página” en el tema y prefirió ya no comentar nada al respecto. Al final, le deseó suerte en su vida persona al exservidor público, mientras él se dedica a hacer su trabajo, comentó.

“Es un tema que yo ya no quisiera comentar, yo doblé esa página, se nombró otra gente, fue un mandato de Cabildo, yo le aprecio al exsecretario su trabajo que dedicó aquí, y pues, finalmente los ciclos se cumplen, uno como funcionario sabe el día que entra, mas no el día en que vas; yo le deseo que en tu vida privada tenga éxito; yo ahorita me dedicaré con la nueva estructura de gobierno a hacer mi trabajo y a cerrar este año como lo que tiene que ser, un año de mucho trabajo”.

Finalmente, acerca de lo declarado por el exlíder del Sindicato de los Burócratas, Francisco Osuna Frías, al referir que el Ayuntamiento de La Paz era trampolín o tumba política, Martínez Vega expresó que es la ciudadanía quien valorar el trabajo de los funcionarios; y que, de ser el caso, esto no sólo aplicaría al Municipio, sino a todos los niveles de gobierno.

“Considero que, el que tiene el sensor de lo que hacemos los funcionarios es el pueblo, finalmente, si haces tu trabajo bien, la gente lo valorará, y si lo haces mal, pues también. Todas las administraciones de cualquier nivel pueden ser tumbas o pueden ser trampolín, aquí la responsabilidad que tenemos es de cumplirle al pueblo”.