De 22,000 morosos, Oomsapas La Paz redujo al 50 %; han recuperado casi 200 mdp en 2 años

Finalmente, el titular de Oomsapas La Paz dijo que el Organismo se dedicó a recaudar de manera justa y ordenada, pues aseguró que la ciudadanía que creía que, al no pagar o no recibir notificaciones de cobro, no pasaba nada

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando entró la administración municipal 2015-2018 en La Paz, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) realizó un análisis de su base de datos, encontrando más de 22,000 usuarios morosos y deuda total de 253 millones de pesos; ahora, hasta el último corte de este 2017, prácticamente el 50 % se ha reducido, restando solamente unos 50 ó 60 millones de pesos por cubrir.

“Empezamos con 22,000 usuarios, eran 253 millones de pesos que cubrir, ahorita estamos alrededor de 10,000 morosos nada más, escasos 50 a 60 millones de pesos que estamos sobre una cartera, posiblemente ya incobrable por los tiempos que han pasado y porque algunos de estos bienes están ya prácticamente abandonados”, dio a conocer su director, Héctor García González.

En el 2015, cuando se dieron a conocer estos datos, la primera cifra arrojó que eran 18,000 los usuarios morosos, es decir, todos aquellos que debían más de 3 meses del servicio, en el caso de los domésticos; y, más del mes, en el comercial e industrial. La suma estimada en ese entonces, era de 213 millones 292,752 pesos entre los 3 tipos.

En ese entonces, García González instruyó que se notificara y se exhortara a los usuarios morosos para que cumplieran con el pago del servicio de agua potable en la ciudad de La Paz.

“El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento atraviesa una situación financiera complicada, debido al bajo rango de utilidad que maneja, por lo que ya se están tomando medidas para reducir la carga financiera y mejorar la administración de los recursos”, dijo en aquella ocasión el directivo.

Finalmente, el titular de Oomsapas La Paz dijo que el Organismo se dedicó a recaudar de manera justa y ordenada, pues aseguró que la ciudadanía que creía que, al no pagar o no recibir notificaciones de cobro, no pasaba nada.

“Hemos reducido importante este número de rezago porque la percepción ciudadana era que no pasaba nada en el Organismo Operador […] nos hemos aplicado en recaudar de una manera ordenada, justa, pero que, trabajando este organismo a su máximo potencial podemos tener las finanzas para poder fortalecer hacia el interior”.