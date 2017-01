De 46 abuelos en el Asilo de Ancianos en La Paz, sólo 9 tienen apoyo de su familia: Directora

Aunque la mayoría de los abuelitos no tiene familiares que los acompañen en épocas decembrinas, las visitas de voluntarios y ciudadanos en general, hace que éstos no sientan soledad o depresión alguna. Los jóvenes son los que más asisten al asilo

La Paz, Baja California Sur (BCS). La directora del Asilo de Ancianos “San Vicente de Paul”, María Odalys Sarmientos Rodríguez, dio a conocer que, actualmente, en el lugar se encuentran 46 adultos mayores, de los cuales, sólo 9 abuelitos cuentan con el apoyo de algún familiar; el resto, no tiene ningún pariente que los visite durante estas fechas decembrinas y de fin de año.

“Actualmente 46, son 19 mujeres y el resto son hombres, siempre promediamos en 50, lo cual significa que estamos recibiendo solicitudes, y estamos visitando algunos casos para ver quiénes pueden ser los candidatos para que puedan ingresar […] de los que tienen apoyo familiar, 9 abuelitos, en este momento”.

Aunque la mayoría de los abuelitos no tiene familiares que los acompañen durante las épocas decembrinas, explicó la Directora del Asilo de Ancianos, las visitas de voluntarios y ciudadanos en general, hace que éstos, que han sido abandonados o ya no tienen ningún allegado, no sientan soledad o depresión alguna.

“Nosotros estamos muy satisfechos de ver que cada año es más la gente que se suma, que se identifica con esta problemática y que vienen a visitar a esos que no tienen familiares […] realmente no quedan solos […] en estas fechas sí están apapachados, la agenda se llena, buscamos espacios para todo aquel que se quiera acerca en estas fechas, ya sea convivir, a donar o dar un regalito”.

Comparado con las demás fechas o días del año, en donde no hay tantas visitas como en diciembre, se realizan diversas actividades para mantener ocupados a los adultos mayores, ya sea con talleres, manualidades, cine o estudios; aquí, los jóvenes son los que hacen mayor presencia en el lugar, contó Sarmiento Rodríguez.

“El resto del año recibimos las visitas de las diversas instituciones, porque siempre estamos buscando el acercamiento con las preparatorias, a través de servicio social, voluntariado, las universidades y sociedad en general; y, por otro lado, hacemos la terapia ocupacional, que son importantes para que estén ocupados y que llegue la depresión.

“Les hacemos actividades de taller de lectura, cine debate, manualidades, regularización de estudios, en fin, esa es la manera en la que ellos están en comunicación con la gente […] Los jóvenes son los que más se acercan, eso está padrísimo, porque se va creando conciencia”.

Esta 2016, como lo marca la ley de la vida, “San Vicente de Paul” registró el fallecimiento de 5 abuelitos, informó la Directora del lugar; incluso, han recibido a personas con enfermedades terminales y les atienden para darle una calidad de vida hasta el último día.

“Cada año nos fallece un abuelito, porque es ley de la vida, hemos tenido casos en donde nos han llegado en fase terminal de cáncer y los hemos recibido para acompañarlos en un bien morir, darles calidad de vida hasta el último día de sus vidas […] este año hubo 5 fallecimientos”.

Sobre el tema de las defunciones, agregó: “Cuando un abuelito se enferma, se le da a conocer a todos los demás residentes, se les comunica si va al hospital, en la misa de los viernes se les pide oración, cuando fallece se les da a conocer y se les hace una misa de cuerpo presente, y algunos nos acompañan al panteón a darle sepultura […] existe un espacio en el panteón Jardines del Recuerdo donde los abuelitos que no tienen familiares, el Patronato cubre con esos gastos”.

Finalmente, Sarmiento Rodríguez comentó que al Asilo de Ancianos “San Vicente de Paul” le cuesta alrededor de 28,000 pesos al mes el comprar los pañales para adulto mayor, los cuales, en la gran mayoría de las veces, son donados por las instituciones o personas, lo cual, agradece, pues resulta un gasto menos para ellos y que, al final, se destina a otras áreas.

“Somos bendecidos, no sabes cómo nos gana el sentimiento de ver que estamos a veces sin pañales, y pues vamos estirando los que nos quedan, usando doblados, que no es ideal para ponerlos, pero no pasan más de 48 horas y se hace la magia, llega alguien con 10 paquetes, una institución o una persona; esto hace que el gasto que tenemos, de 28,000 pesos mensuales aproximadamente, si tuviéramos que comprarlo, ya es un alivio, ya no es un gasto que se va a egresar ese rubro y que podemos reforzar, por ejemplo, la alimentación.

“Pudimos cambiar la alimentación de 3 a 5 alimentos al día, mejorar la calidad de vida a través de la nutrición, elaborado por nutriólogos”.