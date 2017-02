De 50 amparos contra cobro de 350 pesos a extranjeros, Juez Federal acepta 19: Diputado PAN

Hasta el momento, no se ha procedido a realizar este cobro a los turistas que llegan a Baja California Sur, pues todavía están a la espera de la resolución de los jueces

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alejandro Blanco Hernández, quien preside la Comisión de Turismo, confirmó que de los 50 amparos que interpusieron los hoteleros de Los Cabos contra el aprovechamiento o impuesto de 350 a los turistas extranjeros que pasen más 24 horas en la entidad que propuso el Gobierno del Estado, un Juez de Distrito aceptó sólo 19; el resto, no fue aceptado, pero tampoco se rechazaron.

“Así es, son 50 amparos que la Asociación de Hoteles de Los Cabos interpuso antes los 3 jueces de Distrito; el primer Juez aceptó 19 amparos, los otros amparos no se aceptaron, mas no se rechazaron, por la justificación de los jueces del hecho de que no se estaba afectando ahorita a la persona amparada.

“Los amparos vienen por el orden de no cobrarlo como hotelero, y que la medida, la iniciativa del Ejecutivo es anticonstitucional, por esas dos mediadas vienen”.

Asimismo, Blanco Hernández informó que la Asociación de Hoteles del municipio cabeño interpondrá una segunda parte de amparos, pero esta vez contará con el apoyo de los restaurantes y cámaras.

“Yo lo que sé, porque soy miembro de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, como oyente, viene una segunda fase de amparos por parte de ellos, donde ya entran los restauranteros, y otras cámaras”.

Hasta el momento, no se ha procedido a realizar este cobro a los turistas que llegan a Baja California Sur, pues todavía están a la espera de la resolución de los jueces; por otro lado, aún no se especifica, por parte del Gobierno del Estado, la forma en cómo será aplicado, comunicó el diputado.

“No, hasta que no haya una resolución […] Es directamente al turista, ahorita no hay mecanismos de recaudación, no tenemos ninguna certeza de cómo se va a recaudar este aprovechamiento, estamos esperando dentro de los 180 días de este año para poder conocer la mecánica”.

El legislador, desde su opinión personal y como empresario hotelero, aseguró que el municipio de Los Cabos sí necesita mayor presupuesto para enfrentar el crecimiento poblacional que registrará en unos años; pero, dijo no saber si cobrar este aprovechamiento es la mejor o peor forma de hacerlo.

“Desde mi punto de vista, se necesita un presupuesto extra para el área de Los Cabos, que es el que tiene el mayor crecimiento, no sé si el aprovechamiento es la mejor manera o la peor manera, pero de que se necesita el aprovechamiento, sí se necesita para darle frente a ese crecimiento de Los Cabos, de casi 2.5 más que la media nacional, y sobre todo en los 4 ó 5 años que vienen, que va a crecer alrededor de 270,000 habitantes, que es un crecimiento gigantesco, donde los presupuestos siguen siendo los mismos”.

Finalmente, confirmó que, en los otros dos municipios, Loreto y La Paz, no se han presentado amparos por parte de los hoteleros. “En Loreto y La Paz no hay amparos ahorita, en Todos Santos tampoco”.