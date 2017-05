Alfredo Zamora critica a Herminio Corral; se debe administrar mejor y no subir impuestos, dice

El diputado blanquiazul refirió que la causa – fondo para el deporte – es buena, pero que los recursos ya existen, sólo que éstos no han sido bien administrados o son malversados; al final, dijo, “no va a haber dinero que les alcance” si lo siguen gastando mal

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Zamora García, criticó la propuesta del también legislador panista en la Cámara de Diputados, Herminio Corral Estrada, de aumentar impuestos a los cigarros y bebidas alcohólicas, con el fin de crear un fondo para el deporte en todo el país, calificándola como “fuera de lugar”, por lo que sugirió que, en vez de subirlo, éstos sólo deben de administrarse mejor.

“Yo no estoy a favor de ningún aumento de impuestos porque me parece que los recursos a nivel federal se tienen, son suficientes […] me parece que está fuera de lugar estar proponiendo aumentos de impuestos. Lo que se tiene que hacer es una verdadera administración objetiva de los recursos, creo que no se están gastando bien, si no les alcanza es porque no se están gastando bien.

“Hay un montón de dinero ahí que se está yendo a los bolsillos de algunos servidores públicos y no podemos siguiendo pidiendo dinero al ciudadano, seguirlo ahorcando para que haya más recursos para que más servidores públicos corruptos se lo lleven a su bolsillo”, aseveró el panista.

Por otro lado, Zamora García también cuestionó el argumento del legislador federal al proponer el incremento a estos artículos que, si bien causan problemas de salud y no son necesidades básicas, dijo que hay otros productos que también son nocivos y a éstos no se les aplica este impuesto.

“También me parece insostenible el argumento de que se aumenten los precios, ciertamente, no son artículos de primera necesidad, son artículos que generan problemas de salud; pero, bueno, también el consumo de huevo en exceso genera colesterol y el consumo de azúcar genera diabetes, entonces, pongámosle 100 % al huevo y 100 % al azúcar para que baje el consumo y ya no tengamos gente diabética ni con colesterol. Me parecen absurdos esos argumentos”.

“Sí es una buena casusa, pero lo que hace falta es que se redirijan los recursos que ya existen, que no queremos ver al de la Conade (Comisión Nacional del Deporte) turisteando, ese es el problema, que se están gastando mal los recursos, y cuando se gastan mal los recursos, no va a haber dinero que les alcance, pueden seguir pidiendo dinero y no les va a alcanzar porque se lo siguen gastando indebidamente.

“La causa es noble, quién no quiere más recursos para el deporte, para los hospitales, para salud, para la educación, para el campo […] miles de millones de pesos que se etiquetan para diversos programas del campo y que van a quedar en las manos de los líderes, que son intermediarios entre campesino y gobierno”, expuso.

Finalmente, Zamora García señaló que la iniciativa realizada por el Diputado Federal del mismo partido en el que militan, le resta a dicha institución; todavía más, cuando éstos han sido los primeros en criticar los aumentos de impuestos del Gobierno Federal.

“Yo creo que le resta al partido, creo que no es una buena iniciativa, insisto, máxime cuando nosotros hemos peleado, hemos buscado que se reduzcan la carga impositiva a los ciudadanos; y, máxime cuando criticamos y señalamos, nos inconformamos con el aumento del IVA del 11 al 16 % en las zonas fronterizas, donde hubo una defensa enorme del partido, de los diputados para que no se llevara a cabo […] la causa es noble, pero los argumentos insostenibles”.

Herminio Corral Estrada presentó una iniciativa de reforma ante la Cámara de Diputados para que se cobre 1 peso de impuesto a cada cajetilla de cigarro y a cada bebida alcohólica que se comercialice en México, con el fin de crear un fondo que sería destinado al deporte. La propuesta es que, con los recursos obtenidos con dicho impuesto, se cree un fondo para el deporte, el cual sería distribuido de manera proporcional a cada estado de la república. Dicha recaudación se destinaría para apoyar en infraestructura, materiales y entrenamientos en cualquier tipo de deporte de competencia, amateur o llanero.