Asesinan a tiros a un hombre en Santa Anita; se presume que era Policía de Los Cabos

Tras la agresión, el ahora occiso quedó al interior del vehículo en el que transitaba; fue identificado extraoficialmente como elemento de la Policía Municipal de Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Una persona lesionada por impacto de bala fue el saldo que dejó un ataque armado que se registró en la comunidad de Santa Anita, en San José del Cabo, evento que se dio a conocer a las autoridades por residentes de la zona al filo de las 20:20 horas de este viernes.

De acuerdo con los primeros informes, la agresión se originó cuando la víctima se dirigía a su domicilio particular, sujetos armados descargaron sus pistolas contra el vehículo en el que transitaba; la persona fue identificada extraoficialmente como Policía Municipal de Los Cabos, no obstante, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Paramédicos que acudieron al lugar para realizar la evacuación correspondiente, sin embargo, al llegar la víctima ya no contaba con signos vitales.

Mientras tanto, elementos de seguridad acordonaron la zona en la espera de los agentes de investigación y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales para procesar la escena, así como realizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Conviene añadir que, durante este día también se registró el asesinato a tiros de 3 personas en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo; mientras que, en La Paz una pareja fue agredida a balazos en un cuarto de hotel, evento en el que ambos perdieron la vida.

Finalmente, el occiso atendía al nombre de Juan Manuel ‘N’ quién se desempeñaba como chofer del teniente Efrain Flores; se dará inicio a las averiguaciones pertinente para dar con las evidencias que propicien el esclarecimiento de los hechos.

