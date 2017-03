Balacera cerca de hotel en Los Cabos tiene lado positivo; hubo detenciones: Gobernador BCS

Mendoza Davis aseveró que no se bajará la guardia y que se seguirá trabajando con más coordinación entre dependencias de los 3 niveles de gobierno para tener más vigilancia en la zona

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la balacera entre presuntos sicarios y elementos de la Policía Ministerial registrada el pasado domingo cerca del hotel Hyatt Ziva, en San José del Cabo, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, declaró que a nadie le hubiera gustado que este hecho ocurriera; pero, por otro lado, aseguró que tiene un lado positivo, pues se pudo realizar la detención de 2 personas, así como el aseguramiento de armas y drogas.

“Pues sí, yo creo que es algo que nadie nos hubiera gustado que sucediera; sin embargo, también hay que ver el lado positivo, logramos detener a dos personas que tenían drogas, que tenían armas largas y que se paseaban como Pedro por su casa por el lugar de San José del Cabo, y tenemos que acabar con todas estas personas que se dedicando a este tipo de actividades, y esperamos, en lo subsecuente por supuesto, que no sea en los lugares en donde se encuentra gente que nos vista disfrutando el turismo; pero, la buena noticia es que tuvimos detenciones y que no tuvimos desgracias qué lamentar, pero sí, no hubiéramos querido que sucediera”.

Cabe recordar que dicho enfrentamiento a balazos, entre presuntos sicarios y elementos de la Policía Ministerial, en la zona hotelera de San José del Cabo, generó pánico entre la población, turistas y empleados de un hotel, hasta donde se extendió una persecución armada. El ataque, provocó que las autoridades iniciaran una persecución en pleno corredor turístico […] uno de ellos ingresó hasta la zona del lobby del hotel Hyatt Ziva.

Mendoza Davis aseveró que no se bajará la guardia y que se seguirá trabajando con más coordinación entre dependencias de los 3 niveles de gobierno para tener más vigilancia en la zona.

“Estamos trabajando todos los días para tener mayor vigilancia y mayor coordinación, es lamentable lo que nos ha venido sucediendo, pero no bajamos la guardia y seguimos trabajando de manera muy coordinada todas las instituciones que participamos al interior del Grupo de Coordinación de Seguridad”.

Finalmente, el Ejecutivo Estatal manifestó que, a pesar de esta situación de inseguridad y violencia, los turistas siguen llegando a Baja California Sur; y, espera, que esto se siga dando como hasta ahora.

“Afortunadamente sí, las cifras de llegada de turistas, es en lo que va del mes de enero y de febrero, 20 % mayores de lo que recibimos el año pasado que, a su vez, fue el año en el que más turistas hemos recibido históricamente en Baja California Sur.

“Yo espero que nos sigan visitando y que la gente se pueda seguir sintiendo tranquila y cómoda en nuestro estado, y que los problemas que estamos viviendo de inseguridad sigan estado acotados a un grupo de personas que se dedican a las actividades delictivas”.