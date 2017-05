BCS Coherente responde a Alberto Rentería: “dirige a Morena en la ignorancia”, dicen

“Nos quieren minimizar, porque creo que están viendo el potencial del proyecto, no quiero decir miedo, pero sí somos el proyecto político que más ha crecido, que ha logrado tener un crecimiento constante", dijo Diego Ricaño

La Paz, Baja California Sur (BCS). “Alberto Rentería Santana dirige a Morena en la ignorancia”, declaró Diego Iván Ricaño Enciso, secretario general del Comité Estatal de BCS Coherente, luego de los comentarios del dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Baja California Sur, quien en días anteriores aseveró que el partido político recientemente creado “no es competencia” para ellos.

“Si algo no es competencia para ti, pues no lo conoces y no hablas de ese tema. Aquí, el señor Rentería Santana, leyendo lo que él comentó, lo primero que preocupa es que demuestra mucha ignorancia, una persona así no puede dirigir un partido político, una persona que no sabe cómo funcionan el financiamiento de los partidos políticos no puede dirigir un partido político”.

En su momento, Rentería Santana declaró: “Por supuesto que no es competencia para Morena, no nos preocupa este partido en particular […] un partido más, no nos tiene con cuidado”.

Asimismo, el líder de Morena en BCS indicó que la creación de nuevos partidos no le abonaba nada al ciudadano, pues aseguró que se gastan muchos recursos en éstos, y que ya existe una gama de éstos y que son suficientes para la gente. Al respecto, Ricaño Enciso respondió que “un nuevo partido no es más dinero”, sino la repartición del mismo recurso entre más participantes.

“Es un tema que hemos venido hablando desde que empezamos a crear este partido, un nuevo partido no es más dinero, impuestos, yo invito al señor Rentería Santana a que lea el fundamente legal de cómo se distribuye el dinero, se menciona en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 41, Párrafo 2, Base II, Inciso a, y, en la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) Artículo 51, Párrafo 1, Inciso a, Fracción I. Es el mismo dinero repartido entre más partidos […] que mientras más partidos políticos participen, menos recurso económico tienen, ya que en la ley no contempla ampliar el financiamiento según el número de partidos políticos”.

El Secretario General de BCS Coherente expresó que el mismo dirigente de los morenistas habla de lo mucho que se gasta en los partidos, pero aseguró que, en este caso, Morena recibe financiamiento federal y estatal.

“También, se pone a hablar de financiamiento cuando Morena en BCS recibe doble financiamiento, recibe un financiamiento nacional y uno estatal; ahora sí que, dónde está la coherencia de ese comentario. En un acto de coherencia deberían renunciar al que nos están reclamando hoy”.

Otra cosa que contestó Ricaño Enciso es que Morena no representa a la ciudadanía, pues sólo piensan en que son el único partido y que “toda la política gira alrededor de ellos”; ninguno – dijo – ha demostrado hacerlo.

“Comenta también que no debería de haber más partidos políticos, pero ¿por qué cree que se forman más partidos políticos? Porque la ciudadanía no se siente representada y no son representados por Morena, ellos viven pensando que son los únicos, que toda la política gira alrededor de ellos, que son los únicos que pueden representar a la ciudadanía, y no es así.

“Y, si es un problema de que ya hay partidos políticos, ¿por qué no lo hicieron cuando estaban en el PRI, PRD o en todos los partidos donde estaban antes? De toda esa gama de partidos que ya existen, ninguno, incluyendo a Morena, ha demostrado ser garante de la ideología que nosotros defendemos, que es una ideología basada en la coherencia y en la libertad”.

“Él dice que sólo hay dos opciones, y tiene mucha razón, una es BCS Coherente y la otra, todos los demás. Morena sólo es un receptáculo de muchísimos miembros que vienen de otros partidos políticos. Yo prefiero confiar en personas nuevas en alguien que me dice que ya se arrepintió”, agregó.

Por otro lado, cuestionó el hecho de que sólo están preocupados por lo que hace Andrés Manuel López Obrador y no por el estado; en este caso, aseguró que ellos son estatales para no atenerse a decisiones a nivel nacional.

“Él es dirigente estatal, debe estar preocupado por su estado y después cumplir con sus responsabilidades nacionales, por eso BCS Coherente es estatal, para que no tenga que atenerse a decisiones nacionales, mi primera preocupación es Baja California Sur”.

Ricaño Enciso manifestó que nadie puede quitarles el derecho de participación política, ya sea directa o por representación, pues esto lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“También es preocupante que hable en contra de un derecho humano, la participación política está consagrada como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 21: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

“A ellos no les importaría violar un derecho humano, que vienen en la declaración de derechos humanos, declarar estar en contra de más partidos políticos es decir que si ellos se encuentran en la posibilidad ellos no van a dudar quitarnos derechos según ellos crean conveniente. La participación política es el primer paso”.

Finalmente, el Secretario General de BCS Coherente comunicó que han sido la institución política que más ha crecido en el último año, pues ellos se consideran un movimiento político y no uno social.

“Hay una gran diferencia entre lo que es un movimiento político y un movimiento social, nosotros somos un movimiento político y los movimientos políticos perduran en el tiempo, los inician muy pocas personas, pero con el tiempo crecen; nosotros iniciamos formando este partido tres personas, y, en un año, somos 3,000 ahora.

“Nos quieren minimizar, porque creo que están viendo el potencial del proyecto, no quiero decir miedo, pero sí somos el proyecto político que más ha crecido, que ha logrado tener un crecimiento constante, nosotros no hemos dejado de afiliar, de trabajar”.