Experto del Cicese desmiente posible megasismo y tsunami en BCS; hablan sin sustento, dice

El experto reiteró que un sismo no se puede predecir y que es falso que los especialistas en la materia hayan tenido conocimiento de que ocurriría este siniestro momentos atrás

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que a través de diferentes medios locales, circulara un video en el que el supuesto profesor Alex Backman de la universidad de Harvard advirtiera sobre un posible sismo en la media península, como resultado de los hechos que ocurrieron en Morelos, Ciudad de México y Puebla, este 19 de septiembre, el sismólogo del CICESE, Roberto Ortega desmintió completamente dichas especulaciones, asegurando que este sujeto es un farsante.

En el video, el supuesto experto explica que dada a la presión que se generó en el interior de la república mexicana, La Paz y Los Cabos correrían el riesgo de un fuerte sismo e incluso un tsunami; sin embargo, Roberto Ortega asegura que los sismos son imposibles de predecirse.

“Los sismos nos e pueden predecir, internamente su construcción en su inicio, el sismo no se puede predecir, tiene una características físicas que hacen que ocurra de una manera tan errática que nosotros no podemos predecir a diferencia de otros fenómenos”.

Comentó que al investigar al supuesto jefe sismológico de la Universidad de Harvard, comentó que ese puesto ni siquiera existe y que el tal Backman es un farsante que ha tratado de predecir guerras en Irak y en Siria.

“La persona no existe, ahorita en Harvard no existe la persona que dice ser el jefe de sismología de Harvard, seguramente es gente que está tratando de hacer daño y causar alerta. Evidentemente al hacer una búsqueda para saber de qué persona se trataba, además encontré que predecía guerras en Irak y en Siria y en Medio Oriente y se dedicaba a otro tipo de cosas, no se observaba que realmente sea una persona que se dedicara a estudiar sismología, realmente sus conceptos de física son muy raros y no son aceptados”.

“Son gente que no tiene ninguna justificación técnica o científica para decir o hacer lo que está haciendo, realmente, esta persona ya había hablado antes y ya les había yo advertido, hay que recordar que para que realmente sea válida una aseveración de este tipo, se deben de cubrir 3 condiciones, si no no son válidos, debe decir cuándo en el sentido de la hora, el minuto y el segundo, es decir el lugar donde va a temblar y además debe tener un poco la relación con la magnitud, entonces, si no se cumplen esas 3 condiciones, entonces una aseveración no es correcta”.

Mencionó que en el video, Backman sostiene que el sismo podría ser provocado por placas solares, además de la presión generada en el pacífico, a lo cual Ortega respondió que dicha teoría no tiene lógica, pues los sismos se forman a decenas de kilómetros bajo tierra, por lo que ni siquiera podrían entrar partículas solares.

“El decía que unas partículas solares son las que están afectando al planeta y que por estas placas solares en los estados en donde pegaban es donde iba a temblar, esto prácticamente es imposible, el sismo de 19 de septiembre en 2017 ocurrió a 54 kilómetros de profundidad, entonces por más que hubiera habido una partícula microscópica del sol haciendo un tipo de trabajo, no iba a generar la formación de un sismo”.

Finalmente, el experto reiteró que un sismo no se puede predecir y que es falso que los especialistas en la materia hayan tenido conocimiento de que ocurriría este siniestro momentos atrás, ya que simplemente es imposible, dijo.

“No lo sabía, no lo sabía nadie de los que nos dedicamos a la sismología y no lo sabía nadie, entonces es absolutamente falso y repetimos mil veces que un terremoto no se puede predecir, simplemente no se puede predecir”.

Con información de Mega Noticias / Antonio Cervantes