Falso que vaya a haber aumento de sueldos en el gabinete del Estado: Gobernador de BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras darse a conocer a través de medios de comunicación y redes sociales, un supuesto posible aumento de sueldos a funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, declaró que dicha información es falsa y que desconoce de dónde surgió, pues en ningún momento ha hecho alguna propuesta de incrementos de salarios.

“Ese es un tema que yo no sé de dónde lo sacaron, yo no he hecho ninguna propuesta en el sentido de incrementarme el sueldo o que se lo incrementen nuestros funcionarios […] enséñame en dónde está”.

En ese sentido, Mendoza Davis expresó que debe de ser un error, pues nadie está buscando dichos aumentos, pues considera que los sueldos que perciben les permiten vivir honrosamente.

“Yo creo que debe de haber un error, en ningún momento estamos moviendo ni buscando nosotros tener un mayor ingreso, tenemos las retribuciones que nos marca la ley y creemos que son suficientes para vivir en lo que llamaba el Presidente Juárez, La honrosa medianía mexicana, que corresponde al servicio público”.

Por su parte, el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, aseveró que fue un tema que se ventiló sin hacer una investigación a fondo y aseguró que no existe ningún incremento, más bien, se trata de ajustes en temas fiscales.

“Ese tema se ha ventilado de una manera, tal vez, sin ir a fondo en el caso, yo les puedo decir que no es un incremento de sueldo, no vamos a tener un incremento, es una forma de hacer un ajuste fiscal […] realmente en los hechos no representa ningún aumento, es para lo que viene siendo el sistema fiscal del Estado”

Finalmente, De la Peña Angulo señaló que el Gobierno del Estado mantendrá una política de austeridad en los gastos de la administración pública, y que este tipo de egresos están fuera de toda normatividad.

“Se mantiene un programa de austeridad, sobre todo mucha cautela del gasto que se va a hacer, y por supuesto, los gastos superfluos están fuera de toda norma, y quien lo quiera hacer no podrá porque no hay recurso”.