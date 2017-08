Ibarra Montoya denuncia atentado a balazos en contra de su escolta de seguridad, en Los Cabos

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la escolta del exdiputado.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). A través de su página personal de Facebook, el exdiputado Ernesto Ibarra Montoya, denunció un atentado que sufriría su escolta la mañana de este sábado, a alrededor de las 10:00 horas, cuando un sujeto encapuchado le disparó y correteó en varias ocasiones, intentando arrebatarle una mochila

En ese sentido, en el video de seguridad que compartió el funcionario, se aprecia como el atacante desciende de una camioneta de color blanco para luego perseguir de manera pedestre a la escolta de Ibarra Montoya, conocido como “Sansón”, quien extraoficialmente, se sabe que recibió impactos de bala en las piernas, causándole lesiones que afortunadamente no son de gravedad.

“Ahí va el delincuente, correteándolo con la pistola, no es robo, va a matarlo, qué pena lo que está sucediendo aquí en Los Cabos, esto es injusto, Sansón tiene hijos, tiene esposa, trabaja conmigo, y no es justo lo que está sucediendo, queriéndolo matar por órdenes de no sé quién, claro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no voy a permitir que en Los Cabos suceda esto, por que se están acabando familias, hay cientos de muertes y no sé por qué hoy se ensañan con una persona que su único trabajo es andar con el doctor Ibarra y cuidarme”, comentó en el video que compartió a través de su cuenta.

A través de diferentes medios de comunicación, ha circulado que la maleta, contenía documentos importantes del diputado; sin embargo, esto no ha sido confirmado. “Por favor denuncien a esta persona que quiso matar a un padre de familia, un hombre de bien y que su único compromiso es trabajar de mi mano”.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la escolta del exdiputado.