La gente no valora nuestro trabajo: Magistrado sobre aprobación de pensión vitalicia en BCS

El trabajo que tenemos los magistrados es de mucho riesgo, es una gran responsabilidad, dirigimos, resolvemos asuntos de cuantías muy importantes, dijo el Presidente del TSJE

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, declaró que el trabajo que realizan los Magistrados del Poder Judicial muchas veces no es valorado por la gente, pues en ocasiones tienen gran responsabilidad al resolver casos, incluso, relacionados con el crimen organizado, por lo que también lo calificó como un desempeño riesgoso. Esto lo declara derivado de la aprobación por parte del Congreso de Baja California Sur para que éstos reciban una pensión vitalicia, una vez concluido un segundo periodo, es decir, 12 años en el cargo.

“Es algo que yo no lo puedo decir, las responsabilidades que tenemos, juzgamos asuntos de delincuencia organizada, tenemos más de 10 gentes en procesos de alto impacto; sin embargo, eso no lo valora la gente, que estamos tramitando o procesando […] yo no digo que no se dé marcha atrás (a pensión vitalicia), es algo que, finalmente, tendrá que platicarse entre los 3 poderes del Estado.

“Yo creo que es difícil poder valorar (si es justo o no la pensión) esta situación, el trabajo que tenemos los magistrados, al igual que los jueces, es de mucho riesgo, es una gran responsabilidad, dirigimos, resolvemos asuntos de cuantías muy importantes; y bueno, esto no es una idea de nosotros, incluso está a nivel nacional y recomendaciones de instrumentos internacionales por la ONU, no es algo que estamos inventando […] así es, no podemos litigar por 2 años”, añadió.

Gallo Rodríguez comentó que el salario que perciben los Magistrados de Baja California Sur ni siquiera rebasa el promedio nacional, incluso, se coloca debajo de lo que gana un juez en otro estado del país. En la media península, los encargados de impartir justicia, tienen un sueldo mensual aproximado de 89,000 pesos.

“A nivel nacional, Baja California Sur está dentro de los salarios más bajos, todos los magistrados ganan entre los 150,000 y 200,000 pesos, en algunos casos; nosotros, en Baja California Sur, estamos por debajo del promedio, por debajo de lo que gana un juez en el Estado de México y otros […] Sí, en promedio 89,000 pesos al mes”.

En caso de tener este salario, los Magistrados que sean reelectos para un segundo periodo de 6 años, y cumplan sus 12 años de servicio, podrán recibir una pensión, a partir del octavo año de haber dejado el cargo, del 60 % de su sueldo, lo que significaría que recibirían hasta 54,000 pesos en promedio, hasta el día de su fallecimiento.

“Lo que es reglamentar en la Ley Orgánica algo que ya está reglamentado desde hace 20 años, es algo que estuvimos trabajando en el Poder Judicial del Estado desde el año pasado en el mes de agosto, y lo presentamos en el mes de noviembre en el Congreso […] en el país hicimos un estudio comparativo y la mayor parte de los tribunales pagan esta prestación, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, prácticamente dos terceras partes de los estados del país”, añadió Gallo Rodríguez.

Por otro lado, el Presidente del Tribunal señaló que esta pensión ya estaba establecida desde hace 20 años, pero nunca se había reclamado; hasta ahora, un exmagistrado decidió reclamarlo, después de más de 18 años de haberse retirado.

“El reglamento del Poder Judicial del Estado establece ese retiro para los magistrados desde hace 20 años, sin embargo, es algo que no se ha reclamado; hasta el día de hoy, un exmagistrado reclamó ese derecho y, en 3 ó 4 años que lo ha estado litigando en los tribunales electorales, nos han condenado al pago de esa prestación, es el único caso que tenemos, en el cual, el Poder Judicial del Estado va a estar obligado a pagarlo, sin embargo, a la fecha, no lo hemos hecho […] Él está pidiendo desde que se retiró, que fue en el año del 99”.