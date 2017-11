“La Paz es una pinche ciudad de tercera”; se debe sacar ‘Uber’: Diputado PRI BCS

El diputado del PRI en BCS aseveró, también, que con la entrada de Uber “no nos parece justo que quieran borrar una actividad que se viene prestando desde hace mucho tiempo atrás”, pues con esto podrían afectar a más de 50,000 personas que dependen de los 8,000 transportistas

La Paz, Baja California Sur (BCS). “La Paz es una pinche ciudad de tercera” y los taxistas “andan funcionando en las pinches calles de tercera y llenas de hoyos”, declaró el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Baja California Sur, Amadeo Murillo Aguilar, luego de que ‘Uber’ iniciara operaciones este lunes en la Capital del Estado y de que transportistas acudieran este martes con los legisladores locales a exigir que se parara dicho servicio.

“Puede ser que hay una razón y no nos apartamos”, dijo sobre la solicitud de la ciudadanía para que entrara ‘Uber’ a La Paz, “pero también, lo cierto es, que aquí hay un grave problema […] aquí todos nos dejamos ir en contra de los transportistas, pero si tú analizas años atrás cuando estaba la zona libre aquí, y que no estaba desarrollado Los Cabos, La Paz se estaba desarrollando y había turismo nacional y extranjero, quién no se acuerda de los hoteles Gran Baja, Los Arcos, que recibían miles de turistas, era un orgullo verlo, había actividad y era un lujo económico; pero hoy, a los taxistas se les lincha, pues andan funcionando en una pinche ciudad de tercera, andan funcionando en las pinches calles de tercera y llenas de hoyos.

“En fin, no hay las suficientes fuentes de empleo, el desarrollo lo tienen atrapado en esta Capital por los intereses de Los Cabos, no la dejan progresar, despegar”, afirmó.

Murillo Aguilar, quien pertenece a la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, dijo estar de acuerdo con la modificación de la ley para que se regulen todas estas situaciones. Asimismo, de que los taxistas deben de renovar sus vehículos. Pero, por otro lado, cuestionó el qué ingreso podrán tener los choferes de Uber, con tarifas tan bajas, conociendo el costo de combustibles y refacciones.

“Estamos de acuerdo en que debe de modificarse la ley para reglamentar una serie de situaciones irregulares que hay, estamos de acuerdo en que debe de cambiarse el parque vehicular por uno más reciente, y eso obviamente puede ser motivo de la nueva ley o de las reformas a la existente; se nos hace irrisorio, y eso lo dijeron los transportistas, cómo es posible que estén aplicando una tarifa tan baja que ni siquiera se ve por dónde puedan efectuar algunas ganancias estando el combustible y las refacciones como están. Y tienen razón”.

Además, indicó que los concesionarios del transporte local están inquietos por las declaraciones de las autoridades sobre el tema, pero que no ven acciones al respecto. El diputado del PRI en BCS aseveró, también, que con la entrada de Uber “no nos parece justo que quieran borrar una actividad que se viene prestando desde hace mucho tiempo atrás”, pues con esto podrían afectar a más de 50,000 personas que dependen de los 8,000 transportistas.

“Los transportistas muestran su inquietud porque, al final de cuentas, declaran y declaran, pero no hacen nada por aplicar la ley; eso es, por un lado. Por otro lado, están ofreciendo un servicio que puede ser mucho más atractivo, mucho más barato, en unidades más nuevas, nosotros estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo es que hay una puerta una iniciativa de reforma a la ley de transporte, y te hablo como diputado y como dirigente de una central […] no nos parece justo que quieran borrar una actividad que se viene prestando desde hace mucho tiempo atrás y que son alrededor de 8,000 concesionarios, y de esos a su vez, dependen alrededor de 50,000 gentes que viven de la actividad del transporte.

Sobre las declaraciones del Gerente de Comunicación de ‘Uber’, acerca de que, si no había un marco legal que prohibiera este tipo de servicios, pues no están de manera ilegal en BCS, Murillo Aguilar insistió en que, si ellos no cuentan con una concesión, son ilegales. “Aquí en el estado de Baja California Sur está concesionado el transporte”, sentenció.

“Es una mera argucia tipo legal, pero el hecho de que en la ley del transporte no exista el prestar el servicio sin que exista una concesión de transporte, y pues si ellos no la tienen, es ilegal; no pueden argumentar ellos algo que no está establecido en la ley y lo van a prestar y alegar que están legales, pues no, o sea, hay muchas cosas que, carajo, nos gusta violar la ley […] es como decir, el hecho de matar gente no está permitido, pero tampoco me lo prohíbe la ley porque no está establecido, pues no se trata de eso, carajo, no es por ahí. Es ilegal toda vez que no están prestando un servicio con concesión, porque aquí en el estado de Baja California Sur está concesionado el transporte. Para mí está clarísimo”.

Por otro lado, cuestionó la seguridad que puede ofrecer este tipo de plataformas, principalmente en que no se conoce al chofer, no tienen una base de datos o un padrón donde las personas puedan saber quién conduce el vehículo. “Cuántos asesinatos no ha habido en unidades de este tipo”, refirió.

“Yo no dudo que las Uber estén ofreciendo unas tarifas formidables, pero cuántos asesinatos no ha habido en unidades de este tipo, porque no hay una identificación, no hay un control de esta actividad, no hay un padrón, no hay nada; entonces, para someter al mercado tienen que ofrecer las tarifas más bajas. Muchos se preguntan cómo le están haciendo”.

“Obviamente, y cuando ya no exista competencia, van a volver a subir las tarifas, eso es lógico, es inevitable”, agregó.

El legislador priista comentó que una de las claves para darle solución al tema es la liberación del transporte, pues con esto se daría la libre competencia entre los diferentes prestadores de servicio. “La clave está en un asunto tan sencillo, estará la liberación o no estará la liberación del transporte; si está la liberación del transporte por medio de las reformas que se piensan presentar, obviamente se da la libre competencia; si no, creo yo que al final de cuentas, si no es la liberación del transporte, pues los transportistas están obligados a hacer su cambio vehicular por un modelo más reciente, a eficientar el servicio y reconsiderar algunas cuestiones”.

“El compromiso que hicimos con los transportistas es girarle un oficio atentamente el Gobernador para que sea parada esta actividad, que no corresponde a la ley que está actualmente”, finalizó Murillo Aguilar.