Leonel Cota es un afiliado más; no debe tener ningún privilegio: Regidor Morena La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la afiliación del exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el regidor en el Ayuntamiento de La Paz, Óscar Martínez Burgos, declaró que, para él, “es un afiliado más”, el cual no debe de tener “ningún privilegio” y que debe de “ponerse a trabajar” si es que apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

“En cuanto a la afiliación de Leonel Cota Montaño, seré muy respetuoso, para mí, Leonel Cota Montaño es un afiliado más, no debe de tener ningún privilegio, no debe de tener nada; él, si realmente quiere ayudar a nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, tendría que ponerse a trabajar y no aparecer protagonizando en Morena Estatal”.

El regidor de Morena sentenció que, si el exmandatario estatal desea participar como candidato a un cargo popular, éste deberá de ser votado por la asamblea del partido, por los mismos afiliados.

“Dentro de Morena, tenemos esa particularidad de que, todo aquel que quiera participar en una candidatura tiene que ser a través de las asambleas; si el señor Leonel Cota Montaño, estando una vez dentro del partido, llega a las asambleas y es votado para que él tenga una candidatura, es la propia asamblea el decidir, no está en nosotros, no está en nuestro presidente estatal, los propios afiliados tendrían que votar en ese momento”.

Respecto a las opiniones vertidas por el presidente de Morena en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, sobre la afiliación de Cota Montaño al partido, Martínez Burgos manifestó tu total respaldo a su líder en todo lo que éste exprese.

“En cuanto a las declaraciones de mi líder, obviamente, si el líder, Alberto Rentería Santana, presidente del partido, hace unas declaraciones, están respaldadas por mí; definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que cite nuestro líder estatal”.

Finalmente, el edil paceño aseguró que no existe división interna en el partido morenista, principalmente con Víctor Castro Cosío, señalando que, si no están juntos, es porque cada uno tiene su propia responsabilidad.

“Definitivamente, somos la oposición, somos el partido que más está creciendo a nivel nacional, entonces, se van a decir muchas cosas, nosotros tenemos mucha admiración por el profesor Víctor Castro, él está trabajando con la base […] no veo ninguna división, simplemente cada quién tiene sus tareas, es por eso que no nos vemos juntos”.