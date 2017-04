Leonel Cota es el “clásico político gandalla y oportunista”; afectará al partido: Morena BCS

El Presidente de Morena en Baja California Sur aseguró que la intención de Cota Montaño sólo es el de conseguir un puesto al interior del partido morenista, lo cual aseguró, es “evidente”

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que el exgobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Cota Montaño, anunciara su intención de afiliarse al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, el dirigente estatal, Alberto Rentería Santana, lo calificó como un “clásico político gandalla y oportunista”, y que le haría daño a la institución política.

“Leonel Cota Montaño es el clásico político gandalla y oportunista, entonces, no es de extrañarse que él dé la noticia de esa manera. La realidad es que, el que Leonel Cota Montaño ingrese a Morena, le hace daño al partido, le hace daño al proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador; Leonel no ha entendido que Morena es la esperanza de México, estamos nosotros en la lógica de transformar y hacer algo por el país”.

En ese sentido, Rentería Santana aseveró que el exmandatario estatal está equivocándose de rumbo y de partido; asimismo, dijo que, desde que él está al frente de Morena, ha cuidado que “no suban al barco, ratones, culebras, víboras y bichos” que lo afecten.

“Yo creo que está equivocando el rumbo Leonel, creo que está equivocándose de partido, esas podrían ser mis respuestas; y, le agrego, la afiliación de Leonel Cota a Morena no nada más no ayuda, sino que creo que le afecta al partido porque, desde que ingresé como Presidente en el 2015, he estado en la lógica de dirigir un barco lo más aseado, y sobre todo no permitir que se le suban al barco ratones, culebras, víboras y bichos que puedan afectarlo”.

El Presidente de Morena en Baja California Sur aseguró que la intención de Cota Montaño sólo es el de conseguir un puesto al interior del partido morenista, lo cual aseguró, es “evidente”, pues indicó que el experredista ha estado en diversos partidos.

“Leonel Cota ha pasado por partidos habidos y por haber, desde el PRI, Movimiento Ciudadano, Panal, PT, PRD y no sé cuántos más; sin duda alguna, el espíritu oportunista de Leonel está en la lógica de conseguir un puesto al interior de Morena, y eso es evidente”.

Sobre la “amistad” que existe entre López Obrador y Cota Montaño comentó que “es una gran mentira”. “Habrá que ver qué clase de amistad es […] eso es una gran mentira […] esa amistad me da risa porque yo no tengo amigos de esa calaña”.

Rentería Santana señaló que, no sólo es la postura de él, sino que la totalidad de los integrantes, tanto del Consejo, como del Comité de Morena, por unanimidad creen que Leonel Cota afectará al partido.

“Esa es mi postura, pero me gustaría agregar que, en el Consejo Estatal, desde hace meses ya veíamos venir esa posible situación, entonces, hay una unanimidad, de los 20 consejeros estatales, una unanimidad en que Leonel le afectaría a Morena; por otro lado, lo que es el Comité Estatal de Morena, existe la misma unanimidad, por eso no tengo duda en fijar la postura del Consejo, del Comité y la mía”.

Finalmente, confirmó que fue, poco antes del mediodía, cuando recibieron en las oficinas del partido, la documentación de afiliación a Morena, por parte del exgobernador de Baja California Sur.

“La realidad es que hoy, a las 11:30 de la mañana, llegaron unas personas con 12 afiliaciones al partido, entre ellas iba la de Leonel Cota Montaño; es decir, fue a las oficinas estatales del partido”.