No se descarta Joel Vargas Aguiar como posible aspirante a la alcaldía de Mulegé

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de BCS, Joel Vargas Aguiar, no descartó la posibilidad de aspirar como candidato a la alcaldía de Mulegé, de donde es originario y al que representa en un distrito electoral de Baja California Sur.

“No, no descarto absolutamente nada de ninguna posibilidad, falta tiempo; lo que sí, es que es muy claro el trabajo que nosotros podríamos brindar para que las cosas cambien en el municipio de Mulegé”.

“A qué mulegino no le gustaría llegar a ser alcalde”, dijo Vargas Aguiar, “más que pensar en lo singular, a mí sí me interesa mucho participar y voy a luchar para que cambien las cosas en el municipio de Mulegé”, agregó. Asimismo, señaló “lo hemos estado haciendo desde aquí en el Congreso del Estado, podríamos seguir haciéndolo desde aquí, y podemos ayudar a que otros lo hagan, no es quién llegue, sino que, el que llegue, tendrá que ser el que represente esos justos reclamos”.

El legislador del partido tricolor manifestó que, uno de sus intereses, sea o no alcalde del municipio del norte del estado, es que ya no esté al frente la actual presidenta, Cecilia López González y su esposo, a la cual llamó “familia feliz”, ya no esté en el poder: “Y que, la familia feliz que ahorita gobierna el municipio de Mulegé, pues ya no esté más. No dudo en que van a querer continuar, que están en una zona de confort”.

Sobre estos mismos, y refiriéndose de nuevo al esposo de la alcaldesa, Vargas Aguiar dijo que buscarán volver a estar en el gobierno, ya sea él o cualquier persona cercana: “seguramente, tanto la presidenta, pero sobre todo el esposo de la presidenta va a buscar poner piezas, o si no él, a alguien cercano a él como alcalde o alcaldesa; y, seguramente va a intentar cubrir todos los espacios que puedan, así es cuando hay una ambición, cuando hay un deseo de seguir estando y teniendo el manejo de las cosas”.

El diputado del PRI en BCS aseveró que, si no es él el que lograra llegar como presidente municipal de Mulegé, apoyará a cualquiera que también busque el mismo fin, de que “salga esa familia”, de la cual ha sido crítico desde que inició su administración en el 2015.

“Y, eso es lo que yo quiero contribuir, a que no suceda más, y voy a luchar y a poner mi granito de arena para que quien encabece los esfuerzos, que seguramente va a ser alguien que esté convencido, si no es Joel Vargas no pasa nada, puedo acompañar en ese esfuerzo a quien sea y trabajar para que salga esa familia que solamente ha estado aprovechándose”.

Por otro lado, luego de que, anterior al cambio de dirigencia en la Comité Directivo Estatal del PRI, había manifestado su interés de ser presidente de su partido en Baja California Sur, y que ahora es presidido por Gabriela Cisneros, comentó que continuará con su trabajo legislativo y está dispuesto a apoyar si es llamado a participar.

“Después de eso, lo que yo estoy haciendo es continuar con mi trabajo legislativo, tengo una responsabilidad con nuestros representados, con el estado mismo, y eso es lo que hemos estado haciendo, presentando trabajos y haciendo giras en Guerrero Negro, Vizcaíno y la Pacífico Norte.

“Estamos en disposición de trabajar en el momento en el que nos llamen en el partido, con su dirigencia, estaremos ahí para trabajar; estamos esperando también, que pudiéramos conocer el plan de trabajo de la dirigencia para saber en qué podemos nosotros contribuir, y estamos totalmente abiertos”, concluyó.