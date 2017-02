Nueva tarifa de transporte público en La Paz estará sujeto a minucioso estudio: Sepuit

“Cada quien podemos pedir lo que creamos, pero la resolución final debe estar sustentada en estudios técnicos y que deben estar a la vista de todos, deben estar perfectamente sustentados y definirán con claridad si es un porcentaje y cuál debe de ser", señaló Escalera Morfín

La Paz, Baja California Sur (BCS). Aunque el determinar y aprobar los incrementos en las tarifas de transporte depende de los ayuntamientos y no del Gobierno del Estado, el titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (Sepuit), José Luis Escalera Morfín, declaró que los precios del boleto se deben basar en un estudio, analizando recorrido, rutas, pasajes, costo de gasolina y no sólo “suponer un número”.

“No puede ser nada más suponer un número, tiene que haber un estudio muy claro en donde diga ‘a ver, la ruta cuántos kilómetros tiene, su tramo total, y qué aforo de usuarios tiene en promedio’, y a eso, hay que sumarle y sacar cuánto representaría el incremento o el costo adicional de lo que se venía dando el año pasado, es un esfuerzo de todos, lo que en ningún momento del transportista debe de perder, pues no sería negocio y no daría el servicio, pero tampoco debemos de mantener una postura de, si yo venía ganando equis cantidad, me voy a mantener en esa postura, yo creo que encontrar el equilibrio justo y no afectar el bolsillo del usuario ni la economía del transportista”.

Sobre la petición de los transportistas de La Paz de dar el boleto del pasaje en 15 ó 18 pesos – como se ha manejado en diversos medios y ocasiones –, Escalera Morfín señaló que “cada quien podemos pedir lo que creamos”, pero la tarifa final debe estar sustentada en los estudios técnicos, los cuales deben ser visibles para todos.

“Cada quien podemos pedir lo que creamos, pero la resolución final debe estar sustentada en estudios técnicos y que deben estar a la vista de todos, deben estar perfectamente sustentados y definirán con claridad si es un porcentaje y cuál debe de ser […] Responderá, en concreto, a estudios muy claros que identifiquen cuántos kilómetros, cuántas personas se suben, cuánto es el porcentaje del consumo de litros que hay en ese recorrido de la ruta”.

Finalmente, el Secretario de la Sepuit dijo que “no es de parecer”, el tema de cuánto debería ser el precio justo o no del transporte, sino que la propuesta de ellos es en estudios, aunque concluyó diciendo que serán los cabildos quienes determinen el costo.

“Lo importante es lo que determinen los estudios, no es de parecer […] que quede sustentado en un estudio […] la propuesta de la Secretaría es que debe estar sustentada en estudios técnicos, no es una atribución de la Secretaría, lo deciden los propios cabildos, ellos tendrán sus elementos de valoración en el momento en el que tomen una decisión”.