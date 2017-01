PAN y PRI aplicaron la “aplanadora” para aprobar pensiones vitalicias a magistrados de BCS

Explicó que de manera histórica, los sueldos de los magistrados han aumentado tanto, a fin de que se evite la corrupción en sus puestos; sin embargo comentó que se buscará un mecanismo de liquidación que no sea tan excesivo ni ostentoso.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Respecto al tema de la pensión vitalicia a magistrados que beneficiará a aquellos que cumplan 2 periodos de servicio – es decir, 12 años– aprobada recientemente en el Congreso del Estado de Baja California Sur por mayoría de votos de los diputados panistas y priístas, el legislador del Partido del Trabajo (PT) Camilo Torres Mejía, aseguró que estos habrían aplicado una vez más la “aplanadora” ya que, dado a que los albiazul son mayoría, votaron a favor de que se aplicara esta medida, así como que se dispensaran los trámites legales que la entonces iniciativa requería, a fin de que entrara en vigor a la par del 2017.

En ese sentido, el diputado peteista, comentó que los legisladores no tuvieron el tiempo necesario para analizar el dictamen, ya que se trataba de un documento muy largo e inmediatamente después se pidió que éste se votara, por lo que aseguró que él prefirió abstenerse.

“O sea, si a mi me dices oye ¿y por qué no votaste en contra? Como voy a votar en contra de algo que no conozco, entonces, como no la conocía pues entonces yo me abstengo, pero yo, su servidor subimos a tribuna a mencionar que es una gran responsabilidad, que no podíamos votar algo así que había acabado de llegar unos días antes, se da una lectura de 4:00 a 6:30 pm, es un documento muy grande, muy voluminoso, y luego a la siguiente sesión que es la última, nos piden que ya votemos, entonces yo subí a tribuna, a hacer esa aclaración de que no era posible que nos pidieran que se dispensaran todos los trámites”, dijo.

Así mismo, Torres Mejía aseguró que en ese momento, se echó a andar lo que el mismo llama la “Arrolladora banda azul”, refiriéndose a la mayoría de los diputados panistas y priístas, pues ante la ventaja, votaron a favor de la dispensa de trámites y, a su vez, de la aprobación de esta pensión vitalicia a magistrados en BCS.

“Se dispensaron todos los trámites y se echó a andar lo que yo he llamado la “Arolladora banda azul”, y pues con todos los votos que tienen, pues obviamente autorizaron la dispensa de trámites y se votó a favor”.

Ante la inminente aprobación, el diputado Camilo Torres aseguró que al interior del Congreso del Estado de Baja California Sur, ya se está considerando el hacer un cambio sustancial a esto, pues si bien en la constitución se menciona este “Haber de retiro” no se especifica que debe de tratarse de una pensión vitalicia, por lo que recomendó que se aplicaran medidas más modestas.

“Sí, incluso ya lo estábamos platicando, tuvimos una reunión privada y en ella ya empezamos a analizar el hacer un cambio sustancial, hemos estado revisando varias cosas, hay una demanda de un magistrado anterior que la acaba de ganar, porque no se le indemnizó o no se le dio esta pensión, entonces acaba de ganar una demanda millonaria, entonces ese es uno de los argumentos, hasta el día de hoy estamos buscando ya estamos haciendo una investigación, por ejemplo, en Zacatecas tienen una pensión igualmente vitalicia, creo que en Estado de México, tienen también una pensión pero es solamente por 5 años, en otro estado tienen solamente un pago único, o sea les dan solamente la cantidad, si no me equivoco, equivalente a un año de servicio o una cosa así, se les da en una sola emisión que creo que podría ser una opción”, dijo.

Al respecto, dijo que una sola emisión de la liquidación sería suficiente, y que esto se está tratando para que se de marcha a atrás al pago vitalicio, pues aseguró que no debe ser tan “denigrante” para los demás.

“Una liquidación es suficiente, o sea que no sea tan numerosa, también hay que ahorrar para su retiro, ya con todo lo que ganan, si ganan rebien, el punto es que vamos a echar para atrás. El haber de retiro no quiere decir que sea una pensión vitalicia, haber de retiro es que se les vas a dar alguna gratificación para que se retire, entonces lo que tenemos que hacer es fijar un modo modesto, tampoco denigrante”.

Finalmente, explicó que de manera histórica, los sueldos de los magistrados han aumentado tanto, a fin de que se evite la corrupción en sus puestos; sin embargo comentó que se buscará un mecanismo de liquidación que no sea tan excesivo ni ostentoso.

“Se busca que tengan sueldos bastante buenos para evitar corrupción y ese tipo de cosas ellos han sido impedidos de trabajar después de que dejan de ser magistrados por lo menos 2 años, entonces de alguna manera ahí se protegen, entonces de alguna manera estamos buscando ahorita un mecanismo que no sea tan excesivo ni ostentoso”.

Cabe a destacar que al momento, solamente hay un magistrado que dentro de 6 meses entraría a tener una solicitud de retiro, el que sigue es dentro de 6 años aproximadamente; sin embargo, cabe la posibilidad que, aquellos magistrados que hayan cumplido el periodo que se requiere y hayan sido retirados antes de esta pensión, demandarían por que se les aplique a ellos también y, como es el caso del trabajador que comentó el diputado, ganarían dicha solicitud.

Con información de Panorama Informativo