Persecución entre policías y sospechosos, termina con detonaciones y choque, en La Paz

Hasta ahora se espera la información oficial, por parte de las autoridades de seguridad, en la zona se desarrolla una gran movilización

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al filo de las 13:00 horas de este jueves 24 de agosto, en las calles de México y Legaspy, en la colonia Los Olivos en la capital de la media península, se tuvo conocimiento de que se habría desatado una balacera entre los elementos policiacos y los ocupantes de un vehículo color gris, misma que se desataría tras una persecución.

En ese sentido, según las primeras versiones de la información, se sabe que los hechos ocurrieron cuando los elementos de la Policía Federal transitaba por las calles mencionadas, cuando le marcaron el alto a los ocupantes de un automóvil compacto color gris, quienes, tras negarse a detenerse, se desató una persecución que derivó en detonaciones para que posteriormente, el auto gris se estrellara en la zona.

Por el momento, oficialmente no se han reportado personas lesionadas, aunque algunos medios manejan 2 personas heridas; ésto no ha sido confirmado. Testigos en el lugar comentan que se escucharon 2 detonaciones de arma de fuego muy fuertes; además, no se ha confirmado de la detención de los ocupantes del auto.

Hasta ahora se espera la información oficial, por parte de las autoridades de seguridad, en la zona se desarrolla una gran movilización

Con información de NBCS Noticias.