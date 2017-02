PES BCS se alía con movimiento antigay de la Familia Natural; dicen compartir su ideología

Al aliarse con el Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur, el PES seleccionará a sus candidatos a los comicios, pero será los primeros quienes darán su opinión respecto a los perfiles que están eligiendo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este jueves, el Partido Encuentro Social (PES) en Baja California Sur, anunció su alianza con el Frente Nacional por la Familia para promover la familia tradicional; además, fijó su postura sobre si recibirían a personas con otras preferencias sexuales, diciendo que sí, pero que, al firmar su afiliación, deberán aceptar la ideología de la institución política.

“Nosotros lo que defendemos es el modelo de la familia tradicional, sabemos que una familia puede ser una madre con su hijo, un padre con sus hijos, papás solteros o viudos […] estamos a favor de que se respeten los valores […] Encuentro Social está siendo claro, esta es nuestra ideología, esto es lo que promovemos.

“Las puertas del proyecto están abiertas, inclusive, quiero mencionar que dentro de nuestro proyecto hay personas de todo tipo de preferencias, no se les cierra las puertas a nadie, quien quiera afiliarse a Encuentro Social, las puertas están abiertas; pero, somos claros con nuestra ideología, por ejemplo, si tú tienes preferencias sexuales diferentes a las mías, pero te quieres unir a este proyecto, al momento que tú firmas la afiliación, estás aceptando la ideología del partido”, explicó la presidenta del PES en BCS, Perla Flores Leyva.

En este sentido, dieron lectura a su posicionamiento sobre el tema, en donde se dijo:

“Como ya es de todos conocidos, el PES ha sido señalado en medios como un partido conservador y hasta excluyente en cuanto a cuestión de libertad de género se refiere, por ello, el PES en BCS manifiesta lo siguiente:

“Si defender la vida, desde su concepción, el decir desde el útero de la madre, es ser conservador, sí, lo somos; si buscar que la ley mantenga al matrimonio como una institución conformada por dos personas de distinto sexo, hombre y mujer, nos hace conservadores, lo somos; si no somos promotores de las relaciones homosexuales – cabe mencionar que hoy en día no conocemos una institución que lo haga, incluso la comunidad gay, ya que esta sólo busca respeto, somos conservadores.

“El Partido Encuentro Social está cimentado sobre 4 principios ideológicos que son: Uno, fortalecimiento de la institución familiar y cimentada en valores y derechos humanos universales, respetando la dignidad de la persona; dos, reforma del régimen democrático actual bajo pilares éticos, servir con valores éticos, de manera oportuna y con responsabilidad; tres, promover una ideología sustentada en las libertades individuales, pero que promuevan intensamente las causas sociales, el bien común […]; y, cuatro, propiciar la reconciliación y pacificación nacional.

“Por todo lo anterior, es que se suscribe un manifiesto de colaboración entre el Partido Encuentro Social y el Frente Nacional por la Familia en BCS, que en sus principios coincide con la ideología del PES, y que de la mano buscaremos la dignificación de la labor política […] mediante la defensa de los principios comunes, que no excluyen la participación de nadie, que con respeto de creencias, costumbres o preferencias”, dio lectura la Presidenta de Encuentro Social.

Al aliarse con el Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur, el PES seleccionará a sus candidatos a los comicios, pero será los primeros quienes darán su opinión respecto a los perfiles que están eligiendo, detalló el coordinador de Presidencia, Rogelio Chacob.

“No, no los va a elegir, nosotros elegimos a nuestros candidatos, y el Frente por la Familia lo único que hace es dar su opinión respecto a la gente que estamos llevando a las candidaturas”.

Flores Leyva reiteró no estar en contra, ni discriminar, ni cerrar las puertas a todos los que integran la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT), sólo promueven en modelo de familia; pero, tampoco, pueden difundir ideas de la corriente izquierdista.

“No estamos en contra, lo que sí es que estamos promoviendo un modelo de familia tradicional, no estamos en contra de nadie, no discriminamos a nadie, no cerramos las puertas a nadie […] Quienes buscamos el modelo tradicional de familia y estamos en iglesias en donde se nos educa en una familia ‘papa -mamá’, no podemos pertenecer a ideologías de izquierda, que están promoviendo el matrimonio de personas del mismo sexo”.

Infidelidad no debe ser causa de divorcio; deben agotarse todos los recursos: PES BCS

Por otro lado, el Coordinador de Presidencia del PES habló acerca de que los matrimonios no deben divorciarse, sólo en caso de que exista violencia dentro de éste; pero, incluso cuando hay infidelidad, se deben de agotar todos los recursos para preservar a la familia.

“Nos mencionamos al principio como un partido de la familia, promotor, creemos que tenemos instituciones fuertes y sólidas que pueden hacer que una persona o familia que haya decidido el divorcio por ‘x’ razones lo reconsideren, vayan a terapia y agoten todos los recursos necesarios para conservar el núcleo familiar; pero, nosotros respetamos y creemos que único divorcio necesario, es cuando hay uso de violencia, cuando hay abuso dentro del matrimonio.

“Pero, cuando son circunstancias comunes de la vida, yo creo que hay que agotar todas las instancias para conservar la familia […] situaciones como la economía es algo que nos está afectando a todas las familias y trae algunos problemas; circunstancias como la ignorancia, el no conocer algún problema ajeno, el engaño, que se pueden tratar todavía entro de la familia”.

Finalmente, la también regidora en el Ayuntamiento de La Paz, comentó que Encuentro Social no se define ni como partido de derecha, ni de izquierda, ni tampoco de centro, sino que tratad e tomar lo mejor de cada una de estas ideologías; esto, referente a las alianzas que ha realizado con otros partidos en algunas entidades del país.

“En todo el país estamos haciendo alianzas con las principales fuerzas políticas porque ven ellos en Encuentro Social una buena plataforma para gobernar en alianzas […] sabemos que somos un partido recién nacido, no estamos todavía para ganar una gubernatura; sin embargo, la alianza se hizo con el candidato, no con el partido.

“No somos de izquierda, no somos de derecha, tampoco nos definimos como un partido de centro porque nos vamos con posturas de la izquierda, tomamos posturas de la derecha; estamos tratando de rescatar lo mejor de la ideología de la derecha, lo mejor de la ideología de la derecha, y, tratar de causar beneficios a la ciudadanía”.