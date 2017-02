Rechazan que justicia haya dado la razón al Gobierno de BCS en amparo de Casa del Estudiante

"Yo creo que sí es una confusión, es erróneo obviamente, no digo que esté mintiendo, yo creo que no está bien informado, no es abogado y no lo culpo”, dijo el estudiante

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este miércoles, el secretario de Educación Pública (SEP) en BCS, Héctor Jiménez Márquez, informó que los amparos interpuestos por los integrantes de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México – para evitar el cierre de la misma –, fueron resueltos a favor del Gobierno Estatal; pero, Javier Fernando Madero Acosta, quien ha fungido como asesor en el caso, aclaró que lo declarado por el funcionario es erróneo, explicando que la resolución del Juez fue sobreseimiento del juicio, es decir, queda sin efecto, tal como estaba en un principio, toda vez que la autoridad negó que cerraría el inmueble.

“Cuando hay una sentencia de amparo, pueden pasar 3 cosas: la justicia de la Unión puede amparar y proteger a los quejosos, que en este caso somos nosotros y en ese caso, se determina que el acto que quiere aplicar la autoridad va en contra de las leyes, es decir, queda sin facultades para ejercerlo; la segunda, es que la justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos, y en ese caso, la autoridad está en lo correcto de aplicar un acto o una norma, y el amparo no funciona.

“Y, la tercera, es que se sobresee el juicio, el sobreseimiento puede pasar por varias razones, pero en este caso, se encontró una inexistencia del acto, es decir, la autoridad, al momento de contestar sus informes le dicen al juez ‘no existe el acto, no pienso cerrar la Casa’; entonces, como ellos dicen eso, se queda sin materia el juicio, si ellos están diciendo que no se va a cerrar la Casa, entonces ya no hay una razón para llevar el amparo. Y eso fue lo que salió en la sentencia, fue un sobreseimiento”, explicó en términos jurídicos Madero Acosta, quien actualmente es estudiante de la carrera de Derecho en la UNAM.

En este mismo tenor, el asesor del caso reiteró que – quizá – se entendió mal por parte del Secretario de Educación, es decir que, a decir que “salió favorable” al Gobierno del Estado, no significa que se haya negado el amparo a los estudiantes, sino que no hay un acto que reclamar por parte de la justicia.

“Yo creo que el Secretario de Educación cae en un error al decir que la sentencia fue favorable para ellos […] Yo creo que, al decir que la sentencia les salió favorable, yo creo que se refieren a que no nos otorgan el amparo, pero porque ellos niegan el acto, como ellos niegan el acto, ya no pueden hacer nada”.

Asimismo, agregó: “Ya tenía como mes y medio que salió, no es nuevo, por eso no publicamos ni dijimos nada, y se me hace raro que ellos no hayan dicho nada hasta ahorita […] tal vez les llegó hace poco por la cuestión de la distancia, sin embargo, ellos tienen abogados y todo, y saben que pueden checar las resoluciones en línea, yo creo que ellos tenían conocimiento de la sentencia desde hace mucho tiempo […] Yo creo que sí es una confusión, es erróneo obviamente, no digo que esté mintiendo, yo creo que no está bien informado, no es abogado y no lo culpo”.

Al final, Madero Acosta manifestó que el caso queda, prácticamente, como en un principio, la Casa no puede ser cerrada. “No es que no nos afecte, más bien, queda exactamente igual que como estábamos antes, o sea, no la pueden cerrar porque ellos dicen que no existe el acto […] así lo manifestaron en sus propios oficios”.

El joven alumno de Derecho también comentó que, en caso de que las autoridades en Baja California Sur, intentaran una vez más, cerrar el inmueble, los integrantes de la Casa del Estudiante podrán interponer de nueva cuenta otro amparo, pero esta vez buscarían otras estrategias para que no se repita lo mismo.

“En caso de que ellos quieran cerrar la Casa como lo han venido queriendo hacer, y en un caso de sobreseimiento, se puede meter otra vez el amparo; en caso de que hubiera salido la sentencia que no nos ampara ni nos protege la justicia, ahí no podríamos meter el amparo; pero, en este caso sí, estamos protegidos hasta cierto punto […] se repetiría otra vez la historia, solamente que, si ellos niegan el acto, nosotros tendríamos otra estrategia para que no se vuelva a repetir”.

Finalmente, Madero Acosta señaló que el Instituto de la Seguridad de la Construcción en la Ciudad de México se había declarado incompetente para dar un dictamen técnico sobre las condiciones de la infraestructura del inmueble, pues sólo se dedican a realizarlo en los que tienen giros comerciales.

“También menciona que su siguiente paso es venir con el Instituto de la Seguridad de la Construcción aquí en la Ciudad de México, ellos ya habían venido con ellos, y el Instituto les dice que no son competentes para estos dictámenes, pues sólo realizan dictámenes técnicos a los inmuebles que tienen un giro comercial; entonces, no pueden recurrir tampoco a ese Instituto”.