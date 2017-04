Reconoce SSPE que policías de BCS no están preparados para enfrentarse al crimen organizado

El titular de la SSPE en BCS informó que, desde el mes de diciembre del 2016, 75 policías municipales y estatales han sido dados de baja por no aprobar los exámenes; además, todavía hay 81 elementos por depurar

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dentro del ciclo de comparecencias – o glosa – de los secretarios del Gobierno del Estado, el subsecretario de Seguridad Pública (SSPE) en Baja California Sur, Ismael Sigala Paéz – quien acudió en representación del Secretario General de Gobierno – reconoció que los policías en la entidad no estaban acostumbrados ni están preparados para enfrentarse contra el crimen organizado.

“Las personas de la delincuencia que operan acá, pertenecen a los grandes grupos que operan a nivel nacional e internacional, y, además, hay que decirlo, con una gran capacidad operativa. Hasta junio del 2014, las policías de nuestro estado no estaban acostumbradas a enfrentarse a la delincuencia organizada, estaban preparados para aplicar el reglamento municipal y el Bando de Policía, ese es el perfil de policías que tenemos todavía”.

En ese mismo tenor, Sigala Paéz comentó que se requiere dar, de fondo, “una sacudida al tema de las policías”, pues algunos reprueban los exámenes de Control y Confianza, y otros ya no tienen las condiciones físicas para entrar en las filas de las corporaciones; algunos, dijo, tienen más de 65 años de edad, quienes no cuentan con las condiciones para ir a un operativo.

“Tuve, en una ocasión, la oportunidad de dialogar con un grupo de diputados en la Secretaría General, y les explicaba cuál era el resultado del diagnóstico que yo hice a partir de que yo llegué a la Subsecretaría, no hace más de 4 meses, y encontramos entonces, verdaderos problemas, porque necesitamos, de fondo, darle una sacudida al tema de las policías.

“Pero no todos los que están reprobados es porque tengan vínculos o porque consuman drogas; una buena parte de nuestros policías, físicamente ya no están en condiciones de ir a un operativo, tenemos policías de 65 años de edad, necesitamos retirarlo, jubilarlo; se requiere recursos, y, quienes menos recursos tienen son los municipios”.

Asimismo, el Subsecretario de la SSPE en BCS señaló que muchos, a esa edad, ya no están dispuestos a acudir a los operativos, en donde se enfrentarían a los integrantes de la delincuencia organizada, los cuales están más preparados y con mejores armas que éstos.

“Necesitamos hacer una limpia de fondo, de todas las corporaciones policíacas, que respondan a las necesidades actuales, es una realidad […] pero, qué hacemos con todos esos elementos que no es bueno tener arriba de 55 años, muchos de ellos ya no quieren, ya no están dispuestos, ya tienen esa condición para ir a enfrentar a una delincuencia preparada y con armamento sofisticado”.

El funcionario estatal dijo que no se le ha prestado la atención debida a los policías, principalmente a los municipales, quienes tienen bajos salarios, cuando las condiciones sociales, familiares y otras, no son las adecuadas.

“Hace falta invertir, no se les ha invertido a las policías como debe de invertirse, no se le ha puesto la atención necesaria. En la Policía de La Paz hay elementos que ganan 4,000 pesos mensuales, el policía en promedio tiene 3 hijos y vive en una casa de 1 ó 2 recámaras, con muchas limitaciones […] ya es tiempo de hacerlo, que nuestros policías tengan mejores condiciones”.

Sigala Paéz dio a conocer, también, que desde el mes de diciembre del 2016, 75 policías municipales y estatales han sido dados de baja por no aprobar los exámenes; además, todavía están 81 elementos por depurar.

“En materia de evaluación del personal, derivado de los acuerdos del Grupo de Coordinación, se estableció la depuración de los cuerpos de seguridad de todo el estado, es por ello, que desde el mes de diciembre del 2016 a la fecha, han sido dados de baja 75 elementos por no acreditar los exámenes de Control y Confianza, 6 pertenecientes al municipio de La Paz, 51 en el municipio de Los Cabos, 13 en el Comondú, 15 en Loreto, 18 pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, quedando pendientes 81 elementos por depurar de las corporaciones”.

Por otro lado, el Subsecretario de Seguridad Pública agregó que los robos a las casas impacta más que otro tipo de delitos, pues se afecta a la economía familiar; éstos, dijo, están relacionados con el consumo de drogas, pues los artículos robados son para vender y comprar sustancias para satisfacer sus necesidades.

“Sin duda, el robo a casa-habitación, es el tema que más impacta a las familias, más allá, incluso, de las secuelas que deja la delincuencia organizada, es alarmante y lastimoso cuando a los ciudadanos les toca en su integridad o en su patrimonio, que con mucho esfuerzo lo han generado.

“El tema de robos a casa-habitación, vehículos y asaltos, y los delitos de esta naturaleza, están íntimamente ligados al consumo de drogas, prácticamente todos los jóvenes que andan en estas actividades es para satisfacer la necesidad de consumo de ese día o de ese momento; prueba de ellos es con los vehículos robados […] los encontramos sin el estéreo, sin la batería o sin las llantas, tenemos que revisar el tema de consumo de drogas, que está vinculado con otro tipo de cuestiones como la deserción escolar, el abandono y otras cosas”.