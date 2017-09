Si se sube o no el transporte, alcalde de La Paz está preparado; no quieren equivocarse, asegura

El munícipe paceño confirmó la recepción de dicho estudio, el cual fue turnado a la Comisión de Transporte para que, posteriormente, se realice el dictamen correspondiente, la cual podría darse dentro de las próximas sesiones públicas de Cabildo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de haber finalizado el estudio técnico del transporte público y haberse entregado al Ayuntamiento de La Paz, el alcalde, Armando Martínez Vega, dijo estar preparado para recibir las críticas o comentarios de cualquiera de las partes – usuarios o transportistas – en caso de que se suba la tarifa o se mantenga igual; pero, aseguró, que no se quieren equivocar al tomar una decisión.

“Por supuesto que sí, trataremos de ser muy cuidadosos en este tema, lo hemos dicho, nada de sesiones privadas, sesiones públicas que tengan que ver con la afectación de la comunidad en general; y bueno, estamos preparados para eso, finalmente, no queremos equivocarnos y es un tema que tenemos que verlo con mucha responsabilidad”.

“Se recibió el día 11, el lunes 11, instruí al Secretario General para que lo pase a la Comisión de Transporte de Cabildo, está en revisión, yo espero que la próxima semana tengamos ya un dictamen listo para presentar, en todo caso que no toque la Sesión de Cabildo Ordinaria, convocar a una Extraordinaria para dar a conocer el veredicto del acuerdo que tomó”.

Martínez Vega dijo que en el estudio se trató de tomar en cuenta a las dos partes; pero, al final, la decisión será de todo el Cabildo, integrado por regidores, síndica y presidente municipal, y la cual espera que sea unánime para no tener problemas.

“Es la situación real del transporte, de lo que siente el usuario, de lo que siente el transportista; finalmente, será una decisión en el pleno del Cabildo, espero que sea una decisión unánime para no tener problema en un tema tan delicado, como es el económico y que afecta a todos los ciudadanos”.

El mismo alcalde dijo que la le había dado una “hojeada” al documento, pero no quiso dar más detalles sobre los resultados, para evitar que “detractores” no los “dejen tomar” una buen decisión.

“Anoche le estuve dando una hojeada por ahí, me parece que se midieron los parámetros que más se requieren para tomar una decisión de este tipo. No les puedo adelantar más criterios porque no quisiera que hubiera ahí detractores que no nos puedan dejar tomar una decisión adecuada”.