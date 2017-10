Venustiano Pérez no va por alcaldía de Comondú; pero sí le gustaría estar en boleta del 2018

Pérez Sánchez aseveró que todavía falta tiempo para decidir si estará o no en alguna boleta electoral, pero será pronto cuando valore el tema; asimismo, reiteró que, en caso de que la ciudadanía no le respalde, el retiro político será una opción

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado en el Congreso del Estado del Partido Acción Nacional (PAN) – y exalcalde de Comondú – Venustiano Pérez Sánchez, se descartó como aspirante para repetir como presidente municipal de dicho municipio, pues dijo que “ya fue su ciclo”; pero, por otro lado, expresó que sí le gustaría estar en la boleta del 2018 – para otro cargo – será la ciudadanía quien califique su trabajo como legislador.

“Es falso que yo aspire a ser alcalde, entendemos que la política es de tiempos y momentos, tuvimos la oportunidad de ser alcalde por 4 años y medio, creo que nuestro trabajo ahí está, el ciudadano es el que tiene la calificación, si fue bueno o fue malo, lo importante es haber hecho el mayor esfuerzo. Si algo no se resolvió en Comondú cuando fui presidente municipal no fue porque estuve cruzado de brazos, a todo le hicimos la lucha, el intento.

“Hoy, pues aquí estamos en el Congreso del Estado, tratando de cumplir con esta responsabilidad como diputado, para que, en el proceso que viene, si nuestro trabajo es bien calificado por los ciudadanos, pues tener la oportunidad de tener vigencia política; pero, en la alcaldía, te soy honesto, estamos nosotros ya bien claros que fue nuestro ciclo”, agregó el panista.

Pérez Sánchez aseveró que todavía falta tiempo para decidir si estará o no en alguna boleta electoral, pero será pronto cuando valore el tema; asimismo, reiteró que, en caso de que la ciudadanía no le respalde, el retiro político será una opción.

“Viene que la ciudadanía lo califique bien en su trabajo como legislador para poder aspirar en la boleta 2018, no me quiero adelantar porque todavía nos falta tiempo aquí en el Congreso; y, pues, seguramente, en los días que vienen tendremos que tomar una decisión, pero va a ser con base a esa calificación que nos den los ciudadanos, como lo he hecho en todos los procesos que he participado. Yo no me veo en otro lado, sino de cerca con los ciudadanos, trabajando de la mano con ellos; y, si ellos no me dan el respaldo, pues yo tendré que pensar en el retiro político”.

El legislador en el Congreso de Baja California Sur señaló que el trabajo que ha hecho es el que determinará si le alcanza para aspirar como Diputado Federal o una Senaduría, en su caso, pero no tiene tomada ninguna decisión sobre le gustaría participar para estos cargos.

“Por lo pronto, estoy esperando concluir mi trabajo en este periodo, echarle los kilos para ver si la ciudadanía alcanza a ver nuestro trabajo aquí en el Congreso del Estado, y de ahí dependerá de nuestro siguiente escalón político […] no lo he decidido, el primer paso es saber si cumplí o no como legislador, solamente los ciudadanos lo saben […] si son favorables, levantaremos la mano; y si no, hay que ser realistas de lo que el ciudadano quiere y opina de los políticos, hay una clase política ya muy desgastada”.

Finalmente, Pérez Sánchez comentó que, para Comondú, hay nuevas generaciones de personas que tienen más entusiasmo y ganas de aportar al mejoramiento del municipio, y que, en su caso, ya no tiene la inquietud de participar.

“Hoy, vienen futuras generaciones que seguramente traen más entusiasmo, más ganas de enfrentar esa gran responsabilidad de ser alcalde del municipio de Comondú y nosotros no tenemos esa inquietud”.