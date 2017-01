Contra su voluntad, siguen ingresando a personas en centros de rehabilitación de BCS: CEDH

De la Toba Camacho comentó que la mayoría de los centros no cuentan con las instalaciones adecuadas para desarrollar estas actividades, pues no cuentan con las características oficiales, por lo que consideró que en Baja California Sur no se cuenta con “verdaderos centros de rehabilitación”

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, informó que todavía se siguen registrando casos de personas que, contra su voluntad, están siendo ingresados en centros de rehabilitación en el estado; esto es, sin una aprobación de un juez que ordene la acción de internar.

“El tema con ellos es precisamente que siguen ingresando y recibiendo gente en contra de su voluntad, sin llevar a cabo el proceso de interdicción, que es la aprobación que da el juez cuando una persona no está capacitada para decidir por sí misma y se le da una tutela a otra persona que se haga responsable y lo pueda ingresar al centro; desde luego, al no tener esa interdicción, pueden estar cayendo en supuestos delitos como lo es la privación de la libertad”.

Por otro lado, De la Toba Camacho comentó que la mayoría de los centros no cuentan con las instalaciones adecuadas para desarrollar estas actividades, pues no cuentan con las características oficiales, por lo que consideró que en Baja California Sur no se cuenta con “verdaderos centros de rehabilitación”.

“Los ingresan en contra de su voluntad, nosotros hemos observado algunos centros que no tienen las instalaciones adecuadas, no quiero mencionar ahorita, pero en su mayoría no tienen instalaciones adecuadas; y desde luego, son centros de ayuda mutua, no tenemos verdaderos centros de rehabilitación aquí, los centros de rehabilitación deben de contar con otras características que enmarca la norma oficial y ninguno de los de aquí puede llamarse centro de rehabilitación.

“Maneja el Consejo que tiene 25 centros de rehabilitación y habla de que son 5 los que tienen el reconocimiento”, agregó el funcionario.

En este mismo sentido, el Presidente de la CEDH en la entidad, mencionó el caso de un menor que fue internado por su padre, sin estar él en problemas de adicciones: “Otra de las quejas es la alimentación […] Ahorita precisamente estamos atendiendo un asunto, de una persona que viene de San José del Cabo, que tiene un menor, es una familia que está separada, el papá tenía al menor y lo ingresó a un centro de rehabilitación aquí en La Paz, que a parecer no tiene problemas de drogadicción, sino que al papá se le ocurrió meterlo”.

Finalmente, De la Toba Camacho indicó que, durante el periodo de vacaciones se recibieron varias quejas en este tema, por lo que tendrán reuniones con el Consejo contra las Adicciones, así como con los administradores de los centros para tratar el asunto; también, pedirán el apoyo del Tribunal Superior de Justicia para que proporcione a dos jueces, uno en la rama familiar y otro en la penal.

“Durante este tiempo que estuvimos de guardia, que se fueron de vacaciones, llegaron varias quejas que tenían que ver con los centros de rehabilitación, es un tema que nos preocupa. Acabamos de solicitar al Consejo contra las Adicciones, que convoque a una reunión en donde vayamos a exponer ese tema; y luego, vamos a convocar a los administradores, a los dueños de los centros de rehabilitación para platicar con ellos; estamos solicitando al Tribunal que nos ayude con un Juez de lo Familiar y un Juez en materia Penal”.