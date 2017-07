En 3 años, abogada activista en BCS lleva 216 amparos para que personas LGBT puedan casarse

La Paz, Baja California Sur (BCS). En 3 años, la abogada y activista en favor de los derechos de las personas de la comunidad Lesbiana, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT), Nolzuly Almodóvar Gracia, ha promovido 216 amparos para que las parejas puedan casarse y así, tener los mismos beneficios legales que un matrimonio heterosexual. Las mujeres son las que más se animan a solicitarlo y Los Cabos, el lugar en donde más se han registrado.

“Son 216, en todo el estado […] Las mujeres, definitivamente, las mujeres; yo te puedo decir que, por cada 10 parejas, 1 es de hombre y 9 de mujeres. Mujeres ya con hijos, que ahora están buscando buscar los medios para amparar los registros de bebés.

“Está saliendo mucho matrimonio en Los Cabos, yo creo que también por destino turístico, creo que son la mayoría; pero también hay de Bahía Tortugas, de Constitución, de Loreto”.

Fue un grupo de 18 personas, un amparo colectivo, las que comenzaron el conteo de la abogada en el 2014 en el tema. De ahí, 2015 y 2016 se convirtieron en los años más fuertes para Almodóvar Gracia. En estos últimos dos, dijo, ahora la gente busca casarse no sólo por obtener el derecho civil o legal que esto implica, sino por quieren casarse y están seguros del paso que darán.

“El primer amparo fue en el 2014, entramos ahí 18 personas; ese amparo, después de la sentencia se envió a revisión, e incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo aprobó. Pero, nuestras autoridades siguen sin querer hacer nada.

“El 2015 y 2016, fueron dos años muy fuertes. En el 2016 y este 2017 han sido parejas que realmente se van a casar, antes fueron amparos colectivos, muy grandes, con personas que simplemente querían tener el derecho para que, cuando lo llegaran a necesitar; sin embargo, ahorita ya hay muchas personas que se amparan porque van con miras a casarse. Se han celebrado bodas gracias a los amparos, están por celebrarse otras; ahorita hay movimiento principalmente en Los Cabos”.

La activista de la comunidad LGBT explicó que ella continuará apoyando a todas las personas que quieran casarse mediante este recurso jurídico, pues, al no estar legislado en Baja California Sur, tiene que recurrir a este. Los derechos que obtienen, legalmente, es poder tener los mismos que tiene cualquier persona al estar en una sociedad conyugal.

“Ahorita me están pidiendo más y vamos a apoyar, mientras esto no se legisle, vamos a seguir metiendo amparos, es el apoyo que yo puedo brindar a la comunidad […] Los mismos que una pareja heterosexual, derecho a heredar, derecho post mortem, derecho a los bienes, derecho a adoptar, todos”.

Tanta cantidad de amparos en este tiempo – platicó Almodóvar Gracia – se debe a que el fin no es lucrativo, sino mero activismo y por apoyar en los temas de la comunidad LGBT, pues manifestó que pocos lo hacen de esta manera.

“Porque soy la única que no ha buscado lucro, activismo sin ganar nada, soy la única que se interesa por los temas que le preocupan no sólo a la comunidad, porque vienen conmigo mujeres golpeadas, y le dicen que hay una licenciada que le puede ayudar; doy asesorías todos los días, todos los días estoy trabajando con las personas para apoyarlas en la violación de sus derechos. Creo que por eso me buscan a mí.

“Pues, realizada, obviamente sí me da miedo, ahora con la persecución que se ha dado en cuestión de gente activista, de gente que defiende los derechos humanos, sí tenemos miedo; pero, yo tengo más miedo a quedarme cruzada de brazos, como la mayoría de los sudcalifornianos y no hacer nada y que este mundo siga peor, tengo una hija y quiero mejor para ella”, expresó la abogada sobre su sentir al saberse buscada por las personas para que les asesore y les ayude en el proceso del amparo.

Por último, Almodóvar Gracia sentenció que no trabajará con la administración actual – Partido Acción Nacional y el Gobernador del Estado – debido a que considera que es una dictadura y que, las mayorías en el Congreso Estatal y regidurías no permiten que avancen los temas legislativos para que las personas del mismo sexo se puedan casar libremente en un Registro Civil sin tener que acudir a un amparo.

“No vamos a trabajar durante la administración panista, no es algo que nos convenga trabajar porque sabemos que tenemos una dictadura en el Gobierno, sabemos que tenemos mayoría en el Congreso, mayoría en Cabildo, y es imposible intentar un diálogo al ser ellos, sospechosamente promotores de la familia natural.

“Entonces, no es algo que vayamos a trabar, pero sí avanzando en nuestros derechos, en otras instancias como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la estatal también hemos esperado para que nos resuelva algunas quejas emitiendo su recomendación y no lo ha hecho, meses y meses han pasado”, dijo.