Confiscan 680 kilogramos de almeja Catarina en campo pesquero La Florida, en Comondú

Los implicados recibirán un acta administrativa pues no se trata de un producto en veda; el material y el vehículo en era transportado quedaron a disposición del área jurídica de Conapesca

Comondú, Baja California Sur (BCS). Según informes presentados por el director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), Luis Antonio García Rodríguez, en la tarde de este martes se logró el decomiso de 680 kilogramos de almeja Catarina viva, la cual había sido extraía de manera ilegal en la zona del campo pesquero La Florida, en Comondú.

En ese sentido, se informó que, por medio de un operativo, la retención del producto marino se llevó a cabo por personal de la Policía Federal Preventiva (PFP), apoyados por oficiales de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) y personal adscrito la Secretaría Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA).

Por su parte, el funcionario destacó que se además del producto marino, se realizó la detención de un vehículo tipo panel, el cual fue llevado al corralón municipal, quedando al resguardo del área jurídica de Conapesca.

Asimismo, García Rodríguez precisó que no hubo personas detenidas o consignadas ya que no se trata de un producto en veda, no obstante, los implicados en el acto se hicieron acreedores a un acta administrativa por no acreditar los permisos correspondientes para la extracción del producto durante la revisión.

Finalmente, el titular de Fonmar indicó que, en las tareas de inspección y vigilancia, así como la participación del sector pesquero, resultan en logros importantes pues se ha conseguido dar viabilidad y sustentabilidad a su actividad productiva en la región.