Empresarios deben cambiar la imagen de negocios tras remodelación del malecón La Paz: Coparmex  

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de (Coparmex) en Baja California Sur, Fabricio González Rodríguez, declaró que, tras la remodelación del malecón de La Paz que se anunció en días pasados por el Gobierno del Estado, el sector empresarial de la zona debe apostar al cambio de imagen en los negocios o locales comerciales que tienen, así como mejorar la capacitación en el servicio al turista foráneo y local.

“Evidentemente este tipo de remodelaciones trae consigo la posibilidad de hacer mejor negocio, de hacer más negocio. A qué me refiero, no nada más que, obviamente el tema de la plusvalía puede generar un malecón más moderno, más confortable, sino la posibilidad de que los negocios, al tener una mayor atracción turística, permitan reactivar la economía; y, ahí el sector empresarial tiene que apostar, y apostarle es remodelar y cambiar la imagen de los negocios, tenemos que ir de la mano con esta remodelación en un tema de capacitación al servicio, de mejoramiento al servicio de turista y también de los locales”.

González Rodríguez dijo que dichos cambios traerán consigo mayor atracción de turistas y clientes, ya sea por la remodelación del malecón, es decir, beneficiaría a la ciudad; o, por el de la imagen de los locatarios, con mayores ventas.

“Es definitivo que la remodelación del malecón viene a darle a nuestra ciudad la posibilidad de tener una mejor imagen, y esa mejor imagen definitivamente se va a redundar en un mejor servicio y en una mejor recepción de turistas, y, no nada más de turistas, sino de lo que vivimos aquí en La Paz”.

El líder de Coparmex en BCS indicó que los empresarios deben de aprovechar esta oportunidad que tendrán, pues con la remodelación de éste, la plusvalía de los negocios, casas y otros, será mucho mayor.

“Definitivamente, desde el sector empresarial debemos de aprovechar esta oportunidad, debemos generar una reglamentación en el uso del malecón, que permita la posibilidad de hacer negocio para el pequeño, mediano y el gran empresario, de cualquier tipo, pero que haya un orden en el aprovechamiento”.

Finalmente, González Rodríguez expresó que dichos cambios en el malecón de La Paz, y los que se podrían dar con los negocios, ayudaría a que se puedan comercializar otro tipo de productos que no se están ofreciendo en el lugar; aunque, también podría variar el costo de algunas cosas, según lo indique el mercado comercial.

“A lo mejor no trae mayor alza, pero lo que sí trae es la posibilidad de poder comercializar más cosas que hoy en el malecón no se están dando porque no hay unas reglas claras de actuación; obviamente el mercado es el que va a marcar siempre si los precios van para arriba o van para abajo, no necesariamente tendrían que ser mayores precios, lo que sí tiene que ser es la posibilidad de poder comercializar más cosas que hoy no se comercializan en nuestro malecón”.