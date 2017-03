Enrique Iglesias se presume relajado en San José del Cabo

Cabe a destacar que el intérprete de Duele El Corazón, I like It y El Perdedor, es asiduo visitante de Los Cabos, y tiene un hotel llamado Alegranza, en la cabecera municipal de Los Cabos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El cantante y compositor español, Enrique Iglesias, subió una foto a sus redes sociales oficiales, en donde se le ve relajado, posando desde un mirador de su hotel, Alegranza, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

El músico de 41 años, comentó en el pie de foto de su fotografía: “Monday like Sunday #Alegranza”, el día de ayer, lunes 6 de marzo, en donde se le ve acostado en un espacio del mirador de su propiedad en San José del Cabo.

nrique Iglesias Preysler es un cantante y compositor español de música pop, hijo menor de Julio Iglesias y de Isabel Preysler. Entre sus mayores éxitos se pueden destacar los sencillos: Bailando, El perdedor, Loco, Cuando me enamoro, I like it, Hero, No me digas que no, Takin’ Back My Love, Tonight I’m lovin you, Dirty Dancer, Heartbeat, Nunca te olvidaré,