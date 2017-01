Líder de la Confederación Nacional Campesina en BCS se destapa, quiere ser alcalde de La Paz

"Habemos gente que somos honestos y tenemos la capacidad de gobernar un municipio, y trabajar para la gente que más lo necesita”, manifestó el Presidente Estatal de la Confederación Nacional Campesina

La Paz, Baja California Sur (BCS). El líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Baja California Sur, Ramón Alvarado Higuera, se destapó y manifestó sus intenciones de contender a la Presidencia Municipal de La Paz, o en su caso, Diputado Federal, en el próximo proceso electoral que iniciará a mediados del 2017

“Yo soy muy institucional y muy respetuoso, en su momento yo lo voy a decidir. Sí me gustaría representar a mi pueblo en una responsabilidad como es la Presidencia Municipal, y por qué no decirlo, la Diputación Federal, porque estoy muy empapado de la problemática del estado, y más con el tema del agua que nadie le ha puesto atención y la tenencia de la tierra […] todavía no es el momento, pero sí estoy interesado en participar”.

Alvarado Higuera, exdiputado local por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la pasada legislatura, señaló que esperará y respetará los tiempos indicados, pero resaltó que en Baja California Sur existen personas honestas y con capacidad de gobernar a La Paz.

“Pero esperaré los momentos, seré muy respetuoso, yo tengo que consultarlo con mi familia, por las situaciones que se están viviendo, lo que estoy escuchando a diario en los congresos, no es nada más tirar el político […] habemos gente que somos honestos y tenemos la capacidad de gobernar un municipio, y trabajar para la gente que más lo necesita”.

El Presidente de la CNC en la entidad, expresó que los partidos políticos deben analizar de dónde vienen sus candidatos a contender a algún cargo público y que puedan dar resultados; por otro lado, manifestó no estar en contra de las nuevas generaciones, pero prefirió a una persona con experiencia para que gobierne.

“Habemos hombres, hay mujeres muy preparados, yo creo que ahí los partidos políticos tienen que analizar la situación de quiénes son las personas que le pueden dar resultado a las familias de Baja California Sur, no nada más ponerlo porque es amigo de Pancho o de Manuel, sino decidir, un análisis profundo de qué trae Ramón Alvarado de atrás, qué trae fulano de tal.

“Yo no estoy en contra de la juventud, pero sí creo que un estado como lo es Baja California Sur requiere de una persona que tenga experiencia y que sea honesta y haga un equipo, no con intereses de grupos, porque es lo que más lastima a la gente, la gente está muy preparada hoy”.