Propela de embarcación hirió de gravedad a tiburón ballena en la Bahía de La Paz

A finales de año proliferan embarcaciones privadas "que no cuentan con una bandera y algunos servicios pirata, que te venden el viaje y no tienen permiso de nada", según Tiburón Choyero.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La proliferación de embarcaciones de particulares y otras que ofrecen servicios de avistamiento de tiburón ballena forma irregular sigue siendo un problema serio para la población del pez más grande del mundo en la Bahía de La Paz, advirtió la agrupación Tiburón Choyero, que dio a conocer imágenes de un ejemplar herido de forma grave por una propela.

“De tres años para acá se han reducido el número de animales golpeados por propela gravemente, se ha reducido un 70%”, dijo a BCS Noticias el doctor Nezahualpilli Tovar, presidente del comité de vigilancia y representante de Tiburon Choyero. “Sin embargo aparecen otro tipo de lesiones que no son graves, como raspones y otras heridas producidas por propelas y cascos de la embarcación”, sostuvo.

Según el último informe de la organización, en noviembre pasado se registraron 12 avistamientos de embarcaciones realizando dicha actividad, de las cuales cuatro no contaban con autorización, lo que pone de manifiesto las irregularidades que persisten en la bahía.

El avistamiento de tiburón ballena “no es una actividad que sea abierta para todas las personas”, ya que para realizarlo se debe pedir un permiso ante el área de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y acudir a un curso para conocer las reglas de observación.

“Hay grandes rezagos en la difusión y fomento de las reglas de avistamiento”, dijo Tovar.

A finales de año proliferan embarcaciones privadas “que no cuentan con una bandera y algunos servicios pirata, que te venden el viaje y no tienen permiso de nada”, acusó Tovar. “Todos se escudan de que el mar es de todos, pero en el momento en que hay que hacerse responsable de una situación, entonces no es de nadie”, dijo.

Las personas que contraten los servicios de avistamiento de tiburón ballena deben verificar que la embarcación cuente con los permisos y con la bandera anaranjada de este año, según la agrupación.

“Desafortunadamente hay embarcaciones de salen de las marinas, lanchas de lujo, yates, veleros, que por falta de información se acercan al tiburón ballena”, dijo Tovar. A ellos “tratamos de decirles que necesitan un permiso que da Vida Silvestre [de Semarnat]” y que hay requerimientos para realizar la actividad, pero a veces inclusive “hay amenazas a la integridad física”, denunció.

Tiburón Choyero urgió a que se respete el límite de velocidad de tres nudos, que se mantenga una distancia entre la embarcación y el tiburón ballena de no menos de cinco metros y que solo embarcaciones con bandera puedan realizar la actividad.

El especialista recordó que el dañar a un ejemplar puede repercutir en la presentación de denuncias ante las autoridades ambientales, que pueden imponer una multa de hasta casi 500,000 pesos y meter a una lista negra de infractores a los permisionarios que incurrieron en el hecho.

La observación se realiza principalmente en la franja costera frente al Mogote hasta casi los límites con San Juan de la Costa, en un área de alrededor de una milla y media de mar territorial, donde se pueden ver entre 15 a 20 tiburones ballena al día, agregó Tovar.