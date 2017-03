Si hay alza desproporcionada en transporte, paceños se acordarán en el 2018: PRI BCS

“Si el combustible representa una tercera parte del gasto para los concesionarios del transporte, otra parte es el sueldo a los operadores y la otra parte es en el mantenimiento de la unidad, que en esa proporción pueda contemplarse para que no se suba de más esta tarifa”, dijo Vargas Aguiar

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Joel Vargas Aguiar, declaró que, si el Ayuntamiento de La Paz autoriza un incremento desproporcionado de la tarifa del transporte urbano, la ciudadanía valorará y se podría reflejar en las elecciones del 2018, no dándole su voto a la administración municipal del Partido Acción Nacional (PAN).

“Depende, si esto es desproporcionado y lesiona el ingreso de la familia, seguramente que sí será un asunto que la ciudadanía lo va a valorar, y, la forma de calificar a los gobiernos, es la elección, seguramente ahí se reflejará”.

Vargas Aguiar señaló que el tema de ser tratado con responsabilidad por parte de la autoridad municipal, y que, en caso de que el boleto del pasaje aumente de manera excesiva o exagerada, que sea basada proporcionalmente.

“Creo que es un asunto de responsabilidad el poder adecuar a las circunstancias la tarifa; sin embargo, yo hago un llamado en ese ejercicio, en donde se contempla la tarifa del transporte urbano, que no sea desproporcionada, que hay familias que necesitan el apoyo y el esfuerzo.

“Si el combustible representa una tercera parte del gasto para los concesionarios del transporte, otra parte es el sueldo a los operadores y la otra parte es en el mantenimiento de la unidad, que en esa proporción pueda contemplarse para que no se suba de más esta tarifa”, agregó.

En otro tenor, el legislador del PRI en BCS aseveró que, a pesar de considerar al programa de “Vivir en paz” como una buena estrategia, éste no resolverá los problemas de inseguridad de la ciudad; y, por otro lado, señaló que muchas veces se utiliza para partidizar algunos espacios, pintando los lugares con los colores del partido en el gobierno.

“Creo que no del todo como se quisiera, pero vamos, es un buen programa; obviamente, con ese programa no se va a tener el resultado de la seguridad que deseamos, pero es un componente importante, tenemos que reforzarlo, no se tiene que partidizar este programa, porque luego, luego, van y con algún pretexto, pintan de color azul algunos espacios públicos”.

Finalmente, Vargas Aguiar comentó que, como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política pedirá que el Procurador del Estado y otros funcionarios estatales acudan al Congreso Estatal para comparecer ante los diputados sobre los resultados en sus dependencias a cargo.

“Desde luego que sí, a partir del 15 de marzo, nosotros como Junta de Gobierno y Coordinación Política, propondremos a la Mesa Directiva del periodo que va a arrancar la comparecencia de los funcionarios que hacen falta, eso es indudable y necesario, cabe resaltar que hemos invitado al Secretario de Finanzas en más de una ocasión y no ha comparecido”.